Cuándo se estrena "En El Barro", temporada 2 en Netflix: qué se sabe hasta ahora de la segunda entrega.

En el barro se consolidó como uno de los grandes estrenos del año. La serie argentina, producida por Sebastián Ortega y derivada del universo de El marginal, atrapó a miles de espectadores con su historia ambientada en una cárcel de mujeres y rápidamente escaló al top 10 de las producciones más vistas en Netflix Argentina. El fenómeno no quedó ahí, sino que también tuvo fuerte impacto en otros países, lo que dejó en claro, una vez más, el potencial de la ficción argentina.

Con solo ocho capítulos en su primera temporada, la trama de En el barro dejó varias incógnitas abiertas y, por eso, los espectadores ya se preguntan cuándo se estrena la temporada 2 en Netflix. Lo cierto es que la nueva entrega está confirmada y ya fue filmada, lo que asegura que no habrá largas esperas entre una edición y otra.

Cuándo se estrenaría la temporada 2 de “En el barro”

Aunque Netflix todavía no comunicó la fecha exacta de estreno, la producción ya adelantó que la segunda temporada de En el barro se lanzará en el verano de 2026. La noticia entusiasma a los fanáticos que quedaron expectantes tras el impactante final de la primera parte, donde el destino de varias protagonistas quedó en suspenso.

"En el barro" ya tiene confirmada su temporada 2.

El propio Sebastián Ortega confirmó que los nuevos episodios ya fueron grabados y se encuentran en etapa de edición final. De esta manera, se espera que Netflix anuncie en los próximos meses la fecha definitiva del estreno, que volverá a poner a la ficción argentina en el centro de la atención.

De qué tratará la temporada 2 de “En el barro”

La temporada 2 de En el barro retomará la historia tras los sucesos del último capítulo de la primera temporada, con Gladys Guerra (Ana Garibaldi) enfrentando las consecuencias de la emboscada que la dejó en una situación aún más vulnerable dentro de la cárcel de La Quebrada. Además, se profundizará en la historia de personajes como La Zurda (Lorena Vega), Yael Rubial (Carolina Ramírez), Soledad Rodríguez (Camila Peralta) y Antín (Gerardo Romano).

Una de las grandes novedades será la incorporación de Eugenia “la China” Suárez, quien interpretará a Nicole, una prostituta vip que inesperadamente termina tras las rejas. También se sumarán nombres de peso como Verónica Llinás, Victorio D’Alessandro y Charo López.

Al mismo tiempo, la temporada 2 despedirá a algunas figuras centrales de la primera, entre ellas Valentina Zenere, Ana Rujas y Juana Molina, mientras que otros personajes tendrán mayor protagonismo, como el de la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras.

Con estas incorporaciones y giros argumentales, la temporada 2 de En el barro promete ser tan o más intensa que la primera, manteniendo la esencia del spin-off de El marginal pero con nuevos conflictos, alianzas y rivalidades que volverán a poner a prueba a “Las embarradas”.