Reparto de "En el Barro": quiénes actúan en la serie argentina de Netflix.

Ya está disponible en Netflix En el Barro, la nueva serie argentina que se convirtió rápidamente en uno de los estrenos más vistos de la plataforma. Se trata de una producción de Sebastián Ortega que funciona como un spin-off de El Marginal, pero con un giro fundamental, dado que la historia se desarrolla en una cárcel de mujeres y presenta un elenco con gran protagonismo femenino. Por eso, el reparto de En el Barro es uno de los grandes atractivos para los amantes de las ficciones nacionales.

La trama sigue a Gladys Guerra, conocida como “la Borges”, quien tras un secuestro fallido termina en la prisión de La Quebrada. Allí, junto a otras reclusas que llegan por primera vez al mundo carcelario, deberá enfrentarse a un sistema hostil, con tribus internas que dominan el día a día de la cárcel. Unidas por la adversidad, las mujeres comenzarán a transformarse en “Las embarradas”, un grupo que luchará por sobrevivir, ganar respeto y encontrar su lugar.

Quiénes forman parte del reparto de “En el Barro”

El reparto de En el barro combina figuras reconocidas con actrices emergentes, además de algunas participaciones especiales que sorprenden. Entre los nombres más destacados del elenco se encuentran:

"En el Barro" es un spin-off de "El Marginal".

Ana Garibaldi como Gladys Guerra, “la Borges”, personaje ya visto en El marginal.

como Gladys Guerra, “la Borges”, personaje ya visto en El marginal. Valentina Zenere como Marina Delorsi, una joven modelo acusada de homicidio.

como Marina Delorsi, una joven modelo acusada de homicidio. Ana Rujas como Amparo “La Gallega” Vilches, una española de clase alta marcada por el amor hacia un criminal.

como Amparo “La Gallega” Vilches, una española de clase alta marcada por el amor hacia un criminal. Carolina Ramírez como Yael Rubial, una madre soltera colombiana atrapada en el narcotráfico.

como Yael Rubial, una madre soltera colombiana atrapada en el narcotráfico. Camila Peralta como Soledad Rodríguez, criada en la marginalidad y dedicada a pequeños robos.

como Soledad Rodríguez, criada en la marginalidad y dedicada a pequeños robos. Erika de Sautu Riestra como la Dra. Olga Giuliani, una esteticista condenada por mala praxis.

como la Dra. Olga Giuliani, una esteticista condenada por mala praxis. Lorena Vega como “La Zurda”, una mujer que busca el poder en la cárcel tras una vida atravesada por las adicciones.

como “La Zurda”, una mujer que busca el poder en la cárcel tras una vida atravesada por las adicciones. Rita Cortese, Juana Molina, María Becerra, Gerardo Romano y Marcelo Subiotto con participaciones claves en la trama.

Qué es un spin-off y la relación entre “En el Barro” y “El Marginal”

Un spin-off es una producción derivada de otra ya existente, que retoma personajes secundarios o una línea argumental específica para desarrollarla en profundidad. En este caso, En el Barro se desprende de El Marginal, la exitosa serie argentina que se emitió entre 2016 y 2022.

La conexión principal está en el personaje de Gladys Guerra, interpretado por Ana Garibaldi. Mientras que en El Marginal se la veía operando desde fuera de la prisión junto a su marido Mario Borges, en En el Barro su historia cambia de escenario, dado que ahora está tras las rejas y debe sobrevivir al mismo sistema que antes conocía desde afuera.

De esta manera, En el Barro retoma el universo de El Marginal, pero aporta un enfoque renovado al centrarse en un penal femenino y en los conflictos de un grupo de mujeres que, sin proponérselo, terminan formando una nueva identidad colectiva.