Lyle, Lyle, Crocodile es una película infantil que arrasa en Netflix.

Lyle, Lyle, Crocodile es una película estrenada originalmente en 2022 que fue incorporada al catálogo de Netflix y se encuentra entre los filmes más vistos de la plataforma. Se trata de una opción perfecta para disfrutar de una tarde con niños, aunque la trama amena y madura que tiene también la vuelve una propuesta para adultos.

La película es una comedia musical estadounidense de 2022 que mezcla acción real con animación. Dirigida por Will Speck y Josh Gordon y escrita por William Davies, la historia está basada en el libro infantil del mismo nombre y en su precuela The House on East 88th Street, ambos de Bernard Waber. Shawn Mendes le da voz al cocodrilo protagonista, acompañado por un elenco que incluye a Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy y Brett Gelman.

Lyle, Lyle, Crocodile llegó a los cines de Estados Unidos el 7 de octubre de 2022, distribuida por Columbia Pictures y Sony Pictures Releasing; la recepción de la crítica fue variada, con opiniones divididas. Antes de esta versión, el cuento ya había tenido una adaptación como especial animado musical producido por HBO.

La sinopsis oficial de Lyle, Lyle, Crocodile reza: "Cuando la familia Primm se muda a Nueva York, su hijo pequeño Josh lucha por adaptarse a su nueva escuela y a sus nuevos amigos. Todo cambia cuando descubre a Lyle, un cocodrilo cantor amante de los baños, el caviar y la buena música, viviendo en el ático de su nuevo hogar. Se hacen amigos rápidamente, pero cuando la existencia de Lyle se ve amenazada por el malvado vecino, el Sr. Gruñón, los Primm deben unirse al carismático dueño de Lyle, Héctor P. Valenti, para demostrarle al mundo que la familia puede surgir de los lugares más inesperados y que no hay nada de malo en un gran cocodrilo cantor con una personalidad aún más arrolladora".

