Mario Pergolini explotó en pleno vivo.

Mario Pergolini protagonizó un tenso momento al aire de Deja que entre el sol (Vorterix) cuando decidió cortar la emisión de su programa 20 minutos antes de lo previsto. Todo comenzó mientras debatían con Nazareno Casero y Camila Fortunato sobre la ruptura del trío de streamers Moski, Mernuel y Bauletti.

“Están diciendo cosas feas en el chat, yo no puedo seguir así”, lanzó Pergolini interrumpiendo la charla. Luego pidió: “Perdón. Mostrame el... No, bue”, mientras miraba sorprendido la pantalla. Este fragmento se hizo viral en redes sociales por la fuerte reacción del conductor en plena transmisión.

Frente a la sugerencia de sus compañeros de ignorar los comentarios, el conductor fue categórico y expresó: “No voy a permitir... porque hasta ahora se podía charlar en nuestro chat. Nos vamos. Yo no puedo seguir el programa así”. Y, dirigiéndose a la producción, agregó: “¿Qué me mirás? Poné lo que quieras”.

Mario Pergolini estalló en vivo y se fue abruptamente de su programa

La transmisión terminó abruptamente y en pocos minutos se volvió viral en la red social X. Entre los mensajes de los usuarios se leía: “Chicos, ¿sus viejos nunca les contaron nada de Mario Pergolini? Por estas mismas cosas es por las que lo queremos”, “¡Te amo Mario! Era obvio que esto iba a pasar” y “Che, pero casi todos los días termina 15 minutos antes”. Incluso un internauta aclaró que el episodio tenía una cuota de humor: “Es un chiste porque Mernuel el viernes terminó su programa 40 minutos antes por las cosas que le decía el chat sobre Moski”.