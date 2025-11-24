Calor extremo y viento fuerte: las provincias que incian la semana bajo alerta

Desde el SMN instan a evitar todo tipo de actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse y mantenerse informado por autoridades.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes una nueva alerta amarilla por calor extremo que se registrarán en seis provincias de Argentina, mientras que otras dos experimentarán vientos fuertes.

De acuerdo al sistema de advertencias matutino, el primero de los episodios tomará forma en Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis y Córdoba. El mercurio promediará los 30° C, con ráfagas provenientes del sector norte de hasta 50 km/h.

Por su parte, el sur del territorio bonaerense, al igual que La Pampa y San Luis, se verán afectados por vientos del norte con velocidades entre 30 y 40 km/h, e incluso con ráfagas que podrán superar los 65 km/h.

Por ello, desde el SMN instan a evitar todo tipo de actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse y mantearse informado por autoridades.

¿Cuáles son las zonas bajo alerta amarilla por calor extremo?

Chubut

Meseta de Cushamen

Meseta de Futalefú

Meseta de Languiñeo

Meseta de Tehuelches

Meseta de Río Senguer

Río Negro

Meseta de Pilcaniyeu

Meseta de Ñorquinco

Nueve de Julio

Oeste de El Cuyo

Veinticinco de Mayo

Neuquén

Cordillera de Loncopué

Este de Picunchés

Este de Ñorquín

Oeste de Añelo

Oeste de Pehuenches

Sur de Chaos Malai

Mendoza

General Alvear

Zona baja de Malargue

Zona baja de San Rafel

Este de Las Heras

La Paz

Lavalle

San Martín

Santa Rosa

San Luis

Zona baja de Chacabuco

Zona baja de Junín

Zona baja de Libertador General San Martín

Córdoba

Zona serrana de Cruz del Eje

Zona serrana de Minas

Zona serrana de Pocho

Zona serrana San Alberto

Zona serrana San Javier

Zona serrana de Calamuchita

Zona serrana de Río Cuarto

¿Cuáles son las áreas bajo alerta amarilla por vientos fuertes?

Provincia de Buenos Aires

Norte de Bahía Blanca

Oeste de Patagones

Oeste de Villarino

Puan

Zona baja de Coronel Pringles

Zona baja de Coronel Suárez

Zona baja de Saavedra

Zona baja de Tornquist

La Pampa

Curacó

Lihuel Calel

San Luis