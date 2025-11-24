Calor extremo y viento fuerte: las provincias que incian la semana bajo alerta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes una nueva alerta amarilla por calor extremo que se registrarán en seis provincias de Argentina, mientras que otras dos experimentarán vientos fuertes.
De acuerdo al sistema de advertencias matutino, el primero de los episodios tomará forma en Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis y Córdoba. El mercurio promediará los 30° C, con ráfagas provenientes del sector norte de hasta 50 km/h.
Por su parte, el sur del territorio bonaerense, al igual que La Pampa y San Luis, se verán afectados por vientos del norte con velocidades entre 30 y 40 km/h, e incluso con ráfagas que podrán superar los 65 km/h.
Por ello, desde el SMN instan a evitar todo tipo de actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse y mantearse informado por autoridades.
¿Cuáles son las zonas bajo alerta amarilla por calor extremo?
Chubut
- Meseta de Cushamen
- Meseta de Futalefú
- Meseta de Languiñeo
- Meseta de Tehuelches
- Meseta de Río Senguer
Río Negro
- Meseta de Pilcaniyeu
- Meseta de Ñorquinco
- Nueve de Julio
- Oeste de El Cuyo
- Veinticinco de Mayo
Neuquén
- Cordillera de Loncopué
- Este de Picunchés
- Este de Ñorquín
- Oeste de Añelo
- Oeste de Pehuenches
- Sur de Chaos Malai
Mendoza
- General Alvear
- Zona baja de Malargue
- Zona baja de San Rafel
- Este de Las Heras
- La Paz
- Lavalle
- San Martín
- Santa Rosa
San Luis
- Zona baja de Chacabuco
- Zona baja de Junín
- Zona baja de Libertador General San Martín
Córdoba
- Zona serrana de Cruz del Eje
- Zona serrana de Minas
- Zona serrana de Pocho
- Zona serrana San Alberto
- Zona serrana San Javier
- Zona serrana de Calamuchita
- Zona serrana de Río Cuarto
¿Cuáles son las áreas bajo alerta amarilla por vientos fuertes?
Provincia de Buenos Aires
- Norte de Bahía Blanca
- Oeste de Patagones
- Oeste de Villarino
- Puan
- Zona baja de Coronel Pringles
- Zona baja de Coronel Suárez
- Zona baja de Saavedra
- Zona baja de Tornquist
La Pampa
- Curacó
- Lihuel Calel
San Luis
- Zona baja de Belgrano
- Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón