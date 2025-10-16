El influencer Javi Ponzo contó por qué hay que ver esta serie.

Netflix tiene en su catálogo una serie, basada en hechos reales, sobre la historia de un joven gay que ingresó en la Marina de Estados Unidos en la década del 80. El nombre de esta creación cinematográfica es Reclutas (originalmente Boots) y tiene una duración de ocho episodios de 40 minutos cada uno.

Greg Cope White es quien contó en su libro The Pink Marine su experiencia en la marina de su país, en un contexto de represión y violencia contra la comunidad LGBT+. En ese material se basó esta serie protagonizada por Miles Heizer, Liam Oh y Vera Farmiga y dirigida por Andy Parker.

"La verdad, me gustó. No es lo mejor que vi en el año pero va, se vuelve un poco intensa y agresiva en el modo en que se tratan constantemente, pero parece que es así el mood de entrenar a marines… en fin, más allá de eso, las tramas principales te enganchan a full", escribió el influencer Javi Ponzo en el pie de foto de su posteo de Instagram. En la sección de comentarios, muchos usuarios se mostraron entusiasmados por ver esta opción de Netflix y otros indicaron que ya la vieron y que les gustó mucho.

El experto hizo su propia sinopsis de la serie y escribió: "Ambientada en el duro e impredecible mundo del Cuerpo de Marines de Estados Unidos de 1990, cuando el ejército todavía no admitía a personas gay, sigue a Cameron Cope (Miles Heizer), un joven sin rumbo que aún no ha salido del armario, y a su mejor amigo Ray McAffey (Liam Oh), heterosexual e hijo de un marine condecorado. Juntos, tendrán que lidiar con las minas -tanto literales como metafóricas- del campo de entrenamiento, donde forjarán lazos inesperados y descubrirán su verdadero yo en un lugar que les exige más de lo que creían poder dar".

Reclutas en Netflix.

Sinopsis oficial de la serie Reclutas, disponible en Netflix

"Por impulso, un adolescente hostigado se alista en el Cuerpo de Marines de EE. UU., donde encuentra un propósito y una hermandad inesperada dentro del singular grupo de reclutas", indicaron desde Netflix y catalogaron a la serie como apta para personas mayores de 16 años.

Elenco principal de Reclutas