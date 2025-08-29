Disney+ "robó" dos actores de División Palermo para su nueva serie Los Mufas: trama, fecha de estreno y elenco

Así será Los Mufas, la nueva serie de Disney+ con Daniel Hendler y Pilar Gamboa.

Disney+ anunció el estreno de Los Mufas: suerte para la desgracia, su nueva serie de comedia negra que llega el viernes 12 de septiembre con todos sus episodios disponibles. Los detalles sobre la nueva comedia con dos estrellas de División Palermo: Daniel Hendler y Pilar Gamboa.

Protagonizada por Daniel Hendler (Roque), Diego Cremonesi (Vicente) y Carla Quevedo (Emma) la producción se adentra en el intrigante y supersticioso universo de las personas portadoras de mala suerte, conocidas popularmente como “mufas”. Realizada por Kapow y basada en una idea de Sebastián Borensztein, Los Mufas: suerte para la desgracia cuenta también con la participación especial de Osmar Núñez (Valerga) y Pilar Gamboa (Rosario).

En Los Mufas: suerte para la desgracia, Roque (Hendler), un periodista de fenómenos paranormales se une al “mufa” más peligroso de Argentina, Vicente (Cremonesi), para realizar una investigación que cambiará el rumbo de su vida. Ambos quieren encontrar una solución a este fenómeno que afecta a ciertas personas que de manera involuntaria e inexplicable producen ruinas y tempestades a su alrededor. Sin embargo, el poderoso y multimillonario jefe de Roque no quiere que este informe salga a la luz. En contrapartida, le propone a Roque un inusual encargo, a cambio de una suma importante de dinero: liberar a su hija de una “secta mufa” y salvarla de las garras de un parapsicólogo perverso y psicópata. Aunque el camino de Roque parezca ir cuesta arriba, las aventuras que vive junto a Vicente volverán a darle sentido a su vida y lo ayudarán a sanar heridas familiares de ayer y de hoy.

Quién dirige Los Mufas: suerte para la desgracia

Completan el elenco de la nueva serie Nacho Gadano (Rolando), Sofía Brito (Sofía), Emiliano Kaczka (Silvio), Damián Dreizik (Mario) y Blanca Olivetti (Paula). Compuesta por ocho episodios de 30 minutos de duración, Los Mufas: suerte para la desgracia está dirigida por Gabriel Medina, que a su vez es coguionista de la serie junto a Javier Rao.