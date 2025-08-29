Estrenos Disney+ en septiembre 2025: las películas y series que llegan.

Disney+ renueva su catálogo con la llegada de septiembre. Como no podía ser de otra forma, la plataforma de streaming trae con el comienzo del mes una tanda de nuevas series y películas, que al igual que sus antecesoras en el servicio, prometen conquistar a quienes están del otro lado de la pantalla.

Son historias cargadas de dramatismo, humor y, por qué no, suspenso. El público de Disney+ ha demostrado tener interés por los diferentes géneros cinematográficos y no "casarse" con alguno en particular. A continuación te compartimos cuáles son los estrenos de series y películas que llegan a la plataforma en septiembre 2025.

Estrenos de series y películas en Disney+ septiembre 2025

Estrenos de series

Futurama: estreno de la décimo tercera temporada el 16 de septiembre.

estreno de la décimo tercera temporada el 16 de septiembre. Eléctrico Flor: estreno de la temporada el 17 de septiembre.

estreno de la temporada el 17 de septiembre. LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia - Piezas del pasado: estreno de la temporada el 19 de septiembre.

Reconstruye la Galaxia - Piezas del pasado: estreno de la temporada el 19 de septiembre. Marvel Zombies: estreno de la temporada el 24 de septiembre.

Estrenos de películas

Match: la reina de las apps de citas: estreno el 19 de septiembre.

¿Cómo crear una cuenta en Disney+ para ver los estrenos de septiembre 2025?

Si todavía no tenés una cuenta en Disney+, crearla es muy simple y rápido. Solo tenés que seguir los pasos que te compartimos a continuación, para comenzar a disfrutar de los estrenos de series y películas de septiembre 2025.

Ingresá a DisneyPlus.com desde tu navegador o descargá la aplicación en tu celular, smart TV o dispositivo favorito. Suscribite: Tocá en “Suscribirse ahora” e ingresá tu dirección de correo electrónico. Creá una contraseña: Elegí una contraseña segura que vayas a recordar fácilmente. Leé y aceptá los términos: Revisá el contrato de suscripción y hacé clic en “Aceptar y continuar”. Elegí tu plan: Seleccioná el tipo de suscripción que mejor se adapte a vos (mensual o anual) y completá tus datos de pago. ¡Listo! Hacé clic en “Ver ahora” y ya podés empezar a ver los estrenos de septiembre 2025.

Por otra parte, si ya contás con una cuenta registrada en otro servicio que forme parte de la familia de compañías de Walt Disney, como ESPN o Hulu en Estados Unidos, podés utilizar esas mismas credenciales para acceder sin necesidad de crear un usuario nuevo.

Esta integración facilita la experiencia y evita complicaciones al iniciar sesión. Además, Disney+ brinda la posibilidad de configurar múltiples perfiles personalizados para cada integrante de tu familia, lo cual resulta especialmente práctico si comparten la suscripción, ya que cada uno puede tener recomendaciones, listas y preferencias propias.