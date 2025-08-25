Dónde ver online "Alien Earth", la serie de gran éxito: esta es la forma.

El universo de Alien volvió a expandirse, esta vez con un formato inédito que está captando la atención de miles de fanáticos alrededor del mundo. Alien Earth se consolidó rápidamente como uno de los estrenos más comentados del año, tanto por la magnitud de su producción como por la manera en que abre nuevas puertas dentro de la mítica saga de ciencia ficción.

La serie plantea interrogantes claves sobre la cronología oficial y acerca a los espectadores a un momento crucial: los años previos a la primera aparición del xenomorfo en pantalla. Esta propuesta atrapante, que combina suspenso, acción y criaturas inéditas, hizo que muchos se pregunten dónde ver Alien Earth online.

Dónde ver "Alien Earth" en Argentina

Alien Earth se puede ver en Disney+, el servicio de streaming que concentra en exclusiva la emisión de la serie. Para acceder a los episodios es necesario contar con una suscripción activa en la plataforma, que ofrece distintos planes según la preferencia de cada usuario.

Alien Earth se puede ver online en Disney+.

En Argentina, los capítulos se estrenan de forma semanal y se pueden ver en cualquier dispositivo compatible con la aplicación. La decisión de lanzarla en Disney+ refuerza la apuesta de la compañía por ampliar su biblioteca de historias de ciencia ficción y terror, como ya lo hizo con Star Wars.

¿Cómo crear una cuenta en Disney+ para ver "Alien Earth"?

Si todavía no tenés una cuenta en Disney+, crearla es muy simple y rápido. Solo tenés que seguir estos pasos para comenzar a disfrutar de Alien Earth, el spin-off de la famosa franquicia:

Ingresá a DisneyPlus.com desde tu navegador o descargá la aplicación en tu celular, smart TV o dispositivo favorito. Suscribite: Tocá en “Suscribirse ahora” e ingresá tu dirección de correo electrónico. Creá una contraseña: Elegí una contraseña segura que vayas a recordar fácilmente. Leé y aceptá los términos: Revisá el contrato de suscripción y hacé clic en “Aceptar y continuar”. Elegí tu plan: Seleccioná el tipo de suscripción que mejor se adapte a vos (mensual o anual) y completá tus datos de pago. ¡Listo! Hacé clic en “Ver ahora” y ya podés empezar a ver Alien Earth y mucho más.

Por otra parte, si ya tenés una cuenta en otro servicio de la familia de compañías Walt Disney (como ESPN o Hulu en Estados Unidos), podés usar esas mismas credenciales para ingresar. Además, Disney+ te permite crear distintos perfiles para cada integrante de tu familia, algo muy útil si compartís la cuenta.