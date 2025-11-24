Cómo está el historial de River y Racing: todos los números

Lisandro López y Enzo Pérez en la Libertadores 2018.

River y Racing. Racing y River. Dos viejos conocidos con un historial muy extenso de enfrentamientos. Un duelo que, la mayoría de la veces, ha quedado en manos del conjunto de Núñez. que tiene a favor la mayor diferencia de partidos en un clásico entre equipos grandes. Sin embargo, esto no quita que haya habido duelos impresionantes de los dos lados. Y que, incluso los simpatizantes de la Academia cuentan con el saldo positivo de haberle ganado más duelos mano a mano.

Este cotejo ha tomado en el último tiempo un picante especial por lo que significó para los hinchas de Racing la compra de Maximiliano Salas, por el cual River decidió ejecutar la cláusula, a pesar de que la dirigencia conducida por Diego Milito había puesto como objeción que no sea vendido por esa condición. Esto provocó un fuerte resquemor y le agregó una cuota de morbo a esta histórica rivalidad.

El historial entre River y Racing

El choque entre el Millonario y la Academia se jugó 243 veces . River y Racing cuentan con 227 juegos en certámenes locales (torneo y Copas nacionales oficiales) y 16 en competencias internacionales.

De los 243 partidos oficiales, River se impuso en 112, Racing en 68 y hubo 63 empates . El Millonario marcó 402 goles y la Academia, 320.

Por Ligas de AFA en Primera División fueron 206 encuentros, de los cuales River ganó 100 y Racing, 55, con 51 empates. En Segunda División (durante el Amateurismo) jugaron tres partidos, en los que el conjunto de Avellaneda se impuso en dos y cayó en el restante.

En cuanto a Copas nacionales , se enfrentaron en 18 ocasiones, con 7 victorias de Racing, 6 de River y 7 igualdades.

A nivel de Copas internacionales, se vieron las caras 16 veces: River festejó 5 y Racing celebró en 4.

River y Racing, un duelo con historia.

El saldo a favor de Racing frente a River

Pese a estar claramente en deventaja en el historial, Racing puede chapear con que le ganó más mata-mata a River en la historia. En series mano a mano, Racing aventaja a River por 13 a 8. Sin embargo, hay que decir que en finales es 2 a 1 para el equipo de Núñez. Y en los últimos dos enfrentamientos significativos, el conjunto Millonario se impuso: en la Libertadores, con un recordado duelo ganado por el conjunto de Núñez por 3 a 0 en el global por los octavos de final de la edición 2018. Y en lo que fue el cruce de Copa Argentina este año, con victoria 1 a 0 para la banda.