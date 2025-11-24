Torneo Clausura 2025: continúa la acción con Racing vs. River como el duelo central

Los octavos de final del Torneo Clausura 2025 continúan este lunes con tres partidos decisivos y un foco principal: el cruce más electrizante será el de Racing contra River, con el antecedente más reciente en la Copa Argentina y en el que se espera la reacción de la hinchada de la Academia ante los exfutbolistas de ese club Maximiliano Salas y Marcos Acuña que hoy juegan en el Millonario. También se enfrentarán Riestra contra Barracas Central y Unión contra Gimnasia La Plata para definir los nuevos clasificados a los cuartos de final.

Racing quiere revancha ante un River presionado

El encuentro estelar del día se disputará a las 19.15 en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje de Facundo Tello y asistencia de Yamil Possi en el VAR. Racing, que cierra un gran sprint final en la fase regular —seis triunfos y tres empates en las últimas nueve fechas—, busca tomarse revancha de la eliminación frente a River en la reciente Copa Argentina.

El equipo de Gustavo Costas, que terminó tercero en la Zona A, necesita ganar el Clausura para clasificarse a la Copa Libertadores 2026, su último camino disponible hacia el torneo continental.

Del otro lado, River atraviesa uno de sus peores momentos recientes: perdió 8 de los últimos 12 partidos y dejó en riesgo su ingreso a la próxima Libertadores. El mal presente también puso bajo presión al técnico Marcelo Gallardo, obligado a conseguir un triunfo que recupere confianza y aire.

Riestra–Barracas, el duelo más polémico

La jornada comenzará a las 17 con el cruce entre Deportivo Riestra y Barracas Central en el estadio Guillermo Laza, con arbitraje de Nicolás Ramírez y Héctor Paletta en el VAR (TNT Sports).

Es un partido que llega cargado de atención por los cuestionamientos que rodean a ambos equipos, señalados por supuestos beneficios arbitrales. Clasificados a copas internacionales, disputan un playoff marcado por esa tensión.

Riestra acumula cinco partidos sin ganar, mientras que Barracas llega con tres fechas invicto bajo la conducción de Rubén Darío Insua.

Unión y Gimnasia cierran el día en Santa Fe

El último partido del lunes será el que jugarán Unión y Gimnasia La Plata desde las 22 en el estadio 15 de Abril, con Sebastián Martínez como árbitro y Ariel Penel en el VAR (ESPN Premium).

Unión, con su plantel al día y la continuidad del once titular, apuesta a meterse entre los ocho mejores pese al ruido que generó la inminente salida de Jerónimo Domina, quien quedará libre a fin de año.

Gimnasia, por su parte, llega en alza tras tres victorias consecutivas y mantendrá la estructura que goleó a Platense. El equipo de Fernando Zaniratto pretende sostener su racha para meterse en cuartos.