Fiestas 2025: el Gobierno de Formosa anunció la entrega de bolsones navideños para la provincia

El Ministerio de la Comunidad de la provincia de Formosa informó que, con motivo del cierre de los centros de distribución los días 24, 25 y 26 de diciembre, se implementó un cronograma especial de entrega para los beneficiarios del Plan Nutrir, quienes podrán retirar bolsones pensados para las fiestas de fin de año.

La reprogramación afecta únicamente a quienes retiran sus bolsones habituales durante la Semana 4, pero todos los beneficiarios del Plan Nutrir de Formosa recibirán la sidra y el pan dulce otorgados por el Gobierno provincial.

Los titulares deberán presentarse en su centro de distribución en los horarios habituales durante el lunes 22 o el martes 23 de diciembre, según el turno asignado. Asimismo, se recordó que del 29 de diciembre al 2 de enero se desarrollará la Semana 5, período en el que no habrá atención al público. Las entregas correspondientes a enero de 2026 se reanudarán el lunes 5.

Cómo funciona el Plan Nutrir

El Plan Provincial Alimentario Nutrir, dependiente del Ministerio de la Comunidad, cuenta con una organización semanal que garantiza una distribución ordenada de alimentos a miles de familias en todo el territorio provincial.

Los beneficiarios cuentan con una tarjeta identificatoria que indica las semanas en las que deben concurrir a retirar los bolsones (semanas 1 y 3, o 2 y 4), de acuerdo con la asignación definida por la cartera social. Además, cada titular tiene asignado un día y un turno específico, con el objetivo de evitar aglomeraciones y agilizar la atención.

El Programa Nutrir se destaca por la entrega de alimentos frescos y de producción local, con el objetivo de fortalecer el acceso a una alimentación variada y saludable. Los bolsones incluyen: pollo y otros productos cárnicos, pastas, leche, verduras y hortalizas provenientes de productores paipperos, además de otros alimentos básicos, según la disponibilidad productiva.

Este esquema busca promover el consumo de productos regionales y acompañar a las familias formoseñas con una asistencia alimentaria de calidad. Cabe destacar que, desde la organización especifican que, solo se reprograman las entregas de Semana 4.

La sidra y el pan dulce serán entregados a la totalidad de los titulares del Plan. Los turnos habilitados para el retiro previo a las Fiestas serán los días 22 y 23 de diciembre. En tanto, entre el 29 de diciembre y el 2 de enero no habrá actividad debido a la Semana 5. Las entregas correspondientes al mes de enero se iniciarán el lunes 5.

Como ocurre cada fin de año, el Plan Nutrir reorganiza su esquema de trabajo para asegurar que todas las familias reciban sus bolsones y productos especiales antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Con el cronograma ya definido, las autoridades solicitan a los beneficiarios respetar los turnos asignados y concurrir en las fechas establecidas para garantizar una entrega ordenada y ágil.