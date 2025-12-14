Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino, tras Estudiantes campeón del Clausura.

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del fútbol argentino en el Torneo Clausura 2025 por penales, en una final dramática frente a Racing. Después del 1-1 en los 90 minutos, con el gol agónico de Guido Carrillo, en la prórroga no se sacaron diferencias y luego el "Pincha" se impuso por 5-4 desde los doce pasos. De esta manera, llegó a los 18 títulos oficiales en su historia, entre los reconocidos formalmente por la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) y la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol). Si bien sigue octavo en el ranking, Estudiantes quedó a apenas un trofeo de Vélez.

La cuestión es que el cuadro de Eduardo Domínguez tendrá dos finales más en los próximos meses para acumular estrellas: el Trofeo de Campeones frente a Platense el 20 de diciembre del 2025 y la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza, con una fecha a definirse todavía en el 2026. De ganar esta última, también participará de la nueva Recopa de Campeones en 2026. El flamante torneo reunirá a los campeones de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia), la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. La "Lepra" mendocina es el único equipo confirmado pero, por efecto dominó, los otros lugares los ocuparán Rosario Central y el "León" o Platense.

