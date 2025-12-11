Las 4 razones por las que el torneo del fútbol argentino es de los más injustos del mundo

Por qué el torneo del fútbol argentino es uno de los más injustos del mundo.

El certamen de la Primera División del fútbol argentino es de los más injustos del mundo, al menos si se tienen en cuenta las ligas de elite profesionales. Por diferentes razones, el producto principal de la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia es muy despareja y desequilibrada desde el punto de vista estrictamente deportivo, al margen de otras situaciones de menor relevancia.

En medio de las denuncias de corrupción y con los allanamientos a varios clubes miembro por la causa de Sur Finanzas, los hinchas en líneas generales le cuestionan al máximo dirigente sanjuanino el formato del campeonato y la cantidad de equipos participantes, más allá de las situaciones que ocurren fuera de las canchas. Esta situación viene desde el 2020, cuando volvieron definitivamente las dos zonas. En aquel entonces eran 24 los clubes en la máxima divisional nacional, aunque en la actualidad ya son 30.

Los 4 motivos por los que la liga del fútbol argentino es de las más injustas del mundo

Las dos zonas

Al tener la desproporcionada cantidad de 30 equipos en la Primera, por supuesto que los plazos no dan en el tiempo para conformar un torneo más normal, con el "todos contra todos" a dos ruedas como sucede en los certámenes de mayor jerarquía en el planeta. Si ello se cumpliera, serían entonces 58 fechas, algo imposible de completar en un año calendario o en una temporada. En los certámenes de mayor trascendencia a nivel mundial, las ligas son de ida y vuelta todos contra todos, en sumayoría con 20 equipos. Ello sucede por ejemplo en España, Italia, Inglaterra, Alemania, Francia, Países Bajos, Portugal y Brasil.

Por la gran cantidad de clubes participantes en Argentina fue que se decidió armar dos zonas de 15 conjuntos cada una, con dos jornadas interzonales extras para luego, con cuatro instancias posteriores de playoffs, redondear dos Copas de la Liga anuales, con un máximo de 20 encuentros para aquellos que lleguen a ambas finales. Lo que sucede entonces es que no se juega contra todos los equipos y, para colmo, a aquellos a los que cada elenco enfrenta en su zona es en una sola condición: de local o de visitante.

Las zonas y los interzonales, muy desparejos e injustos.

Los dos interzonales

Uno de ellos es el clásico y el otro es simplemente por sorteo, por lo que allí aparecen injusticias enormes nuevamente. Son cuatro partidos anuales en los que la jerarquía de los rivales para cada uno es bien distinta. Por ejemplo, mientras que Boca y River se enfrentan entre sí dos veces, Estudiantes (con uno de los mejores planteles del país) se mide en el ida y vuelta con Gimnasia, que suele luchar por salvarse del descenso. Por caso Lanús, consolidado como uno de los mejores clubes de la Argentina en los últimos 15 años y campeón de la última Copa Sudamericana, se enfrenta con Banfield, con notables problemas institucionales y deportivos en este lustro. Lo mismo sucede con el encumbrado Rosario Central y el decaído Newell´s, y así se pueden citar varios duelos desparejos más.

Por otro lado, el segundo interzonal por sorteo suele arrojar disparidades gigantescas. Por ejemplo, para el torneo del 2026 salieron los duelos de River vs. Vélez y Boca vs. Racing, mientras por ejemplo Estudiantes se medirá con Sarmiento de Junín y San Lorenzo, con el recientemente ascendido Estudiantes de Río Cuarto. Esos puntos resultan determinantes a la hora de la clasificación a las Copas internacionales del 2027, que se definen por la tabla anual. Los cuatro cotejos entre los clásicos históricos y los interzonales adicionales son doce unidades fundamentales para las aspiraciones de todos en la general.

El campeón no es el mejor

La tercera razón es simple y contundente: no sale campeón el mejor equipo del año, ni muchísimo menos. De hecho, ninguno de los cuatro finalistas de ambas Copas de la Liga terminaron entre los cuatro mejores en la tabla anual: Racing fue 5°, Huracán 12°, Estudiantes 15° y Platense 22°. Así y todo, el "Calamar" ya ganó un trofeo y puede obtener otro si vence en la final del Trofeo de Campeones el 20 de diciembre.

Por lo tanto, el campeón no es el mejor porque ni siquiera es el que más puntos sumó: puede salir octavo en su zona y luego coronarse. De hecho, el campeón Platense en el primer semestre y el (al menos) finalista Estudiantes de La Plata en la segunda mitad del 2025 son la muestra cabal de ello. Este formato, ni más ni menos, premia la mediocridad. En pos de "incluir", no hace otra cosa que fomentar la injusticia. Para "darles chances a todos" ya existe la Copa Argentina, que es un gran torneo y bien federal.

El descanso y la pretemporada

La última cuestión a resaltar tiene que ver con la diferencia de días libres, vacaciones y jornadas de pretemporada para cada plantel: aquellos que quedan afuera en la fase de grupos tienen un mes más de descanso que los dos finalistas, tres semanas más que los semifinalistas y así sucesivamente. Por ende, ello les permite preparar mejor el semestre siguiente, planificar con más tiempo el mercado de pases, completar en óptimas condiciones la pretemporada y arrancar como corresponde el campeonato venidero.

En contraposición, los cuadros que llegan a la final prácticamente no tienen tiempo ni descanso. Es decir, el sistema de los playoffs perjudica a los que hicieron mejor las cosas. Por ejemplo, el vencedor de Racing vs. Estudiantes en la final del Clausura 2025 se medirá en el Trofeo de Campeones con Platense el sábado 20 de diciembre, apenas dos semanas antes del inicio de la pretemporada en 2026. No hay tiempo suficiente de vacaciones para los mejores jugadores, mientras que los elencos que quedaron eliminados en la fase de grupos (por caso Independiente) tendrán 45 días de reposo para despejar la cabeza y arrancar con todo el 2026. Inexplicable por donde se lo mire.