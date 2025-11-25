Chau a las camisas de lino: la nueva prenda será tendencia para festejar Año Nuevo este 2025

En Año Nuevo 2025 las clásicas camisas de lino blanco quedarán atrás y llegará una nueva tendencia: las camisas floreadas. Se trata de una alternativa diferente que le aporta frescura y mayor personalidad al look para celebrar la llegada del 2026.

Camisas floreadas: la prenda indiscutida para celebrar Año Nuevo

En las fiestas de este 2025 el lino blanco ya no será tendencia, sino que se elegirán los colores vibrantes y más llamativos. La gran prenda que toma protagonismo son las camisas floreadas, ya sea en tonos pasteles o más eléctricos. Es una opción que también ofrece la frescura de las telas livianas, la comodidad con los cortes holgados y versatilidad para no caer en los mismos estilos de siempre.

La camisas floreadas aportan color, frescura y mayor personalidad a los looks para recibir el 2026

En ese sentido, las camisas floreadas logran aportar elegancia, pero en un tono más descontracturado y fresco en línea con el calor que suele haber en Argentina en esta época del año. La tendencia este 2025 es recibir el 2026 con colores llamativos, que atraigan buenas vibras y aporten más color a los looks.

¿Cómo combinar las camisas floreadas estas fiestas?

Las camisas floreadas son llamativas, pero no por eso difíciles de combinar. Por el contrario, presenta una gran versatilidad, la clave está en que sean las protagonistas de todo el outfit que pienses, ya que queda muy bien combinadas con otras prendas lisas o en colores neutros y con accesorios simples.

Así, se pueden combinar con bermudas, pantalones de lino o de jeans. Además, quedan muy bien con zapatillas blancas, sandalias o alpargatas. Todo depende del clima y del entramado o tipo de estampado que tenga la prenda.

Las camisas floreadas son versátiles y se pueden combinar fácilmente

Qué colores serán tendencia en este verano 2026 en ropa masculina

Con la llegada del calor se tiende a elegir por tonos más claros. Sin embargo, para la temporada de verano 2025-2026 ya no se usará exactamente el blanco. Serán tendencia los colores terrosos como el chocolate, el beige, el tostado y, además, se usará el off-white o blanco roto (toda esa línea de tonos que difieren del blanco como el marfil, el vainilla o el "cáscara de huevo").