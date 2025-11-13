Chau al negro: estos son los colores que serán tendencia de ropa masculina en el verano 2026, según un especialista

Se acerca el verano 2026 y llega nuevas tendencias en la moda masculina. De acuerdo a un especialista, en la próxima temporada quedarán atrás los colores oscuros para la ropa de hombre y comenzarán a surgir los terrosos en reemplazo, tanto en look casuales como elegantes.

Moda masculina: estos son los colores que serán tendencia en el verano 2026

Sergio Furman, diseñador y creador de la marca masculina Dogma Industry, reveló que en la temporada de verano se utilizarán los colores terrosos como el chocolate, el beige, el tostado y, además, el off-white. En declaraciones para Noticias Argentinas el especialista aseguró que se verán "prendas oversized, que ya dejaron de ser una moda para convertirse en un nuevo clásico".

En el verano 2026 estarán en tendencia los colores terrosos como el chocolate, el beige, el tostado y, además, el off-white

"La gente joven elige vestirse con ropa más holgada, no al cuerpo como ocurría hace algunos años", explicó Furman. En ese sentido, ciertas prendas como las bermudas serán un poco más largas. Mientras que volverán a ser tendencia las remeras con números, tipografías universitarias/deportivas.

Además, el diseñador señaló que comenzarán a verse texturas distintas como calados o lanilla. "Cuando se acerque más la temporada de playa y de alto verano, los linos serán moda constantemente, más que nada pantalones de lino, ya sea chino o babuchas. También camisas cuello mao, manga larga y manga corta", aseguró el diseñador.

Look Japandi: otra tendencia que se suma

La moda masculina también incorporará en esta temporada la tendencia "Japandi", un look sobrio, refinado que se destaca por la simpleza que aporta una estética clean y relajada. Nacida en Japón, esta tendencia tiene como ejes principales la comodidad, la neutralidad y el equilibrio visual. Por eso, prioriza los cortes rectos, las paletas de colores oscuros, en tonos grises y tierra, y los materiales nobles.