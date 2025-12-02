Google Maps ahora permite consumir menos batería

Esta novedad podría sumar hasta cuatro horas de uso adicional.

Google Maps está dando un paso gigante para solucionar uno de los dolores de cabeza más comunes al viajar: la batería que se esfuma. La empresa del buscador acaba de empezar a activar una nueva función de ahorro de energía integrada directamente en su app de navegación. El objetivo es simple: que puedas usar el GPS en tiempo real durante más tiempo sin depender de un enchufe.

Por ahora, este modo solo está disponible para quienes tienen un Google Pixel 10, pero es una mejora que se espera con ansias en todos los Android. La novedad llega como un alivio, ya que el uso constante del GPS, la pantalla prendida y los datos móviles hacen que la batería se agote rapidísimo. Este nuevo ajuste lo cambia todo. La navegación eficiente es, por fin, una realidad.

¿Cómo funciona el nuevo modo de ahorro de energía de Google Maps?

El secreto de este upgrade no es magia, sino optimización pura. La aplicación ahora se enfoca en mostrarte solo las indicaciones básicas y los próximos giros, dejando de lado el mapa completo y otros detalles que consumen más recursos. Minimiza los elementos visuales y se enfoca solo en lo esencial para manejar, lo que, según especialistas como Android Authority, podría sumar hasta cuatro horas de uso adicional en tus recorridos. Es clave si estás en plena ruta o si te olvidaste el cargador.

Además, Google Maps se apoya en una función de Android que ya venía dando que hablar: el Modo AOD Mínimo (Always-On Display o Pantalla Siempre Activa). Con esto, la pantalla se mantiene encendida, pero con un consumo energético muy bajo. La interfaz se pone en blanco y negro, con un brillo muy reducido y sin animaciones innecesarias. Esta combinación de un Maps ultra-simplificado y un AOD de bajo consumo garantiza una autonomía de batería mucho mayor sin que pierdas la guía de conducción.

Cómo activarlo (si tenés un Pixel 10)

Por ahora, esta función de Google Maps se está desplegando progresivamente en los dispositivos Pixel 10. Google suele hacer estas pruebas exclusivas en sus teléfonos antes de lanzarlas a la cancha grande.

Si sos uno de los elegidos, activarlo es súper fácil:

Abrí el menú de Configuración de Google Maps. Ingresá en la sección de Navegación. Buscá Opciones de conducción. Seleccioná el Modo ahorro de energía.

Esta mejora se suma a otras recientes, pero la posibilidad de extender la autonomía del teléfono durante la navegación es, sin dudas, la más relevante para el usuario cotidiano. Es un paso clave hacia un Google Maps más eficiente y menos exigente con la batería de tu celular.