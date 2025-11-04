Chau pollera de jean: la falda que será tendencia en el verano 2026.

Después de varias temporadas de reinado absoluto, la clásica pollera de jean cede su lugar a una nueva protagonista del verano 2026, la falda con volados. Liviana, fresca y llena de movimiento, se impone como la prenda clave para quienes buscan combinar comodidad, estilo y un aire romántico sin esfuerzo.

La tendencia apunta a dejar atrás las telas rígidas y ajustadas para dar paso a cortes amplios y materiales livianos que acompañan el ritmo del verano argentino. Las faldas con volados aportan dinamismo y feminidad a cualquier look, y pueden adaptarse tanto a una salida informal como a una ocasión especial.

Por qué son furor las faldas con volados

Su principal ventaja es la versatilidad: se pueden usar con remeras básicas, tops o camisas, y combinan igual de bien con zapatillas, sandalias o botas cortas. Los volados aportan textura y un toque romántico que eleva instantáneamente cualquier conjunto.

Hay opciones para todos los gustos: desde versiones cortas y coquetas hasta modelos largos y vaporosos que se roban todas las miradas. Los estampados florales, los colores vibrantes y los tonos pasteles dominan la paleta del verano, invitando a jugar con el color y el movimiento.

Las polleras con volados serán el must de la próxima temporada.

El mensaje de la temporada es claro: olvidarse de la rigidez del denim y animate a moverte con libertad. El verano 2026 se vive con volados, frescura y mucha onda.