Murió el oversize: cómo serán las remeras "frescas" que se usarán en el verano 2026.

Ya pasaron varias temporadas desde que la ropa holgada el famoso oversize dominó las vidrieras y los looks urbanos. Pero el verano 2026 llega con un nuevo giro en materia de moda: las musculosas boxy fit, una versión más moderna, estructurada y versátil de las clásicas remeras anchas.

Lejos de la idea de ocultar la silueta, las boxy fit buscan resaltar la forma del cuerpo sin perder comodidad. Su corte cuadrado y su silueta recta crean una figura definida que cae firme sobre el torso y deja entrever parte del abdomen. Es una prenda que mantiene el espíritu relajado del oversize, pero con una estética más pulida y contemporánea.

Además, su confección en materiales livianos como el algodón las convierte en una opción ideal para los días de calor. Y la paleta de colores no se queda atrás: desde los clásicos blanco, beige, gris y negro hasta tonos vibrantes como coral, verde lima o azul eléctrico, hay opciones para todos los estilos.

Musculosas boxy fit, el nuevo “must” del verano

Las musculosas boxy fit son el nuevo comodín del guardarropa. Su versatilidad permite llevarlas tanto en un look urbano e informal como en uno más elegante.

Para el día a día: combinan perfecto con jeans, shorts o bermudas.

Para un toque más formal: funcionan muy bien con polleras midi o pantalones sastreros.

Musculosas boxy fit: la prenda que reemplazará al oversize en 2026.

Si recién te animás a probar esta tendencia, lo ideal es empezar por tonos neutros, fáciles de combinar y adaptables a cualquier ocasión. En cambio, si querés destacar, podés apostar por versiones en colores intensos o estampados llamativos.

El secreto está en compensar las proporciones: al tener un corte estructurado, las boxy fit se lucen mejor con prendas de tiro alto o líneas rectas que acompañen su forma. Así, lográs un look moderno, fresco y equilibrado, listo para marcar tendencia.