Chau pollera tubo: la prenda en tendencia para salir de noche este verano 2026.

Las polleras tubo de color negro son un clásico en la moda nocturna, pero este verano 2026 se viene otra prenda que la va a reemplazar casi por completo. Como cada temporada, las modas cambian y llegan prendas nuevas que sustituyen a otras clásicas que estaban establecidas desde hacía varios años.

Esta vez, las polleras de lentejuelas de colores van a ser tendencia para salir de noche. Esta tendencia viene del estilo Ibiza Style, surgido en Ibiza, España, entre las españolas que salen de noche a bares y fiestas. Es un estilo maximalista, lleno de brillos y colores, que llega para romper con el minimalismo de las prendas básicas y sin texturas.

"Te muestro lo que se viene según el verano europeo. El Ibiza Style se viene para este verano. Brillos por todos lados y looks así, con polleras de lentejuelas de distintos colores", comentó Candela, creadora de contenido sobre moda en su cuenta de TikTok (@candekol0).

Estas polleras de lentejuelas se van a usar en diferentes colores. Para las más clásicas, en negro, plateado, dorado y blanco; y si te gusta jugar con colores, se van a usar mucho en verde agua, amarillo, rosa, bordó, naranja, verde pistacho, violeta, azul, y muchos otros colores más.

Cómo combinar las polleras con lentejuelas para lograr un Ibiza Style

Como las polleras ya son las protagonistas del look, lo ideal es combinarlas con remeras lisas y de colores neutros, como blanco, negro o gris. Se van a usar mucho con musculosas de tiras gruesas, bien pegadas al cuerpo para acompañar el estilo de la pollera, bien ajustada al cuerpo.

En los pies, se van a usar más que nada con sandalias, ojotas de cuero, zapatos stilettos y botas texanas. Si te animás a usar tacos y te sentís cómoda, también quedan muy bien. Al igual que la remera, lo ideal es que estos zapatos sean de colores neutros para que lo que destaque sea la pollera.

Si te da frío durante la noche, también podés combinar este look con alguna campera de cuero, ya sea negra o marrón. Se usan tanto las que son entalladas al cuerpo y cortas, con un corte clásico, como las camperas bomber, que son un poco más holgadas y de tela más fina, con mangas bien anchas, que hacen que el look se vea más descontracturado y le da un toque masculino y urbano.