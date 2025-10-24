Cinco formas de usar las polleras de cuero con flecos que serán tendencia en 2026

Polleras de cuero con flecos, la tendencia fashion en 2026.

Los flecos regresan con fuerza y prometen ser uno de los detalles más codiciados del 2026. Inspirados en el espíritu libre de los años 70, se reinventan en versiones más sofisticadas: cuero, eco cuero, ante o incluso tejidos metalizados. Las marcas más destacadas ya los incorporaron en sus colecciones, especialmente en las polleras de cuero, que logran un equilibrio perfecto entre sensualidad y estilo urbano.

Versátiles y con mucho movimiento, estas faldas se adaptan tanto a un look casual como a uno de noche. Te compartimos cinco formas de usarlas según el estilo que quieras transmitir:

Cinco formas de lucir las faldas de cuero con flecos

1. Boho chic con aire setentoso

La combinación más natural para una falda de cuero con flecos es el estilo boho. Probá sumarla a una blusa vaporosa, botas texanas y un cinturón ancho. Completá con accesorios dorados o con piedras naturales. Ideal para una cena, un recital o una tarde con amigas: tiene textura, movimiento y un encanto relajado irresistible.

Boho chic con aire setentoso.

2. Urbano con blazer oversize

Si preferís un look moderno y de ciudad, apostá por un blazer XL y botas altas. El contraste entre la estructura del saco y el movimiento de los flecos crea un efecto sofisticado y canchero. Este mix entre sastrería y espíritu libre será una de las claves del otoño 2025 y se consolida en 2026 como una fórmula infalible.

Urbano con blazer oversize.

3. Sensual y nocturno con top ajustado

Para una versión más audaz, elegí una falda de cuero negro o metalizado y combinala con un crop top o corset. Sumá sandalias o stilettos y accesorios minimalistas para equilibrar. Los tonos tierra, negro o rojo son los preferidos, porque aportan un toque sofisticado y rockero al mismo tiempo.

Sensual y nocturno con top ajustado.

4. Relajado con suéter y zapatillas

Una opción cómoda pero estilosa: falda de cuero con flecos + suéter tejido en tonos neutros y zapatillas o borcegos. Este mix de texturas y movimiento crea un look moderno sin esfuerzo. Además, las polleras con flecos aportan dinamismo incluso a los outfits más simples, convirtiéndose en una prenda clave del guardarropa.

Relajado con suéter y zapatillas.

5. Preppy moderno con guiño bohemio

Para un look juvenil y fresco, combiná la falda con una camisa blanca, un chaleco tejido y mocasines. Este estilo mezcla el aire colegial con un toque bohemio y es uno de los preferidos entre las influencers más jóvenes.

Preppy moderno con guiño bohemio.

Ya sea para un evento, una salida informal o un día de oficina, las polleras de cuero con flecos prometen ser las grandes protagonistas de la próxima temporada. Una pieza que combina movimiento, actitud y versatilidad, y que sin duda marcará tendencia en 2026.