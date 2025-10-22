El pantalón que llegó para reemplazar al jean y será tendencia.

Este verano 2026, el pantalón deja atrás su costado más formal para transformarse en una prenda clave del estilo urbano. El modelo sastrero wide leg, de corte amplio, cintura definida y caída fluida, se perfila como el gran sucesor del jean y promete dominar. Su secreto está en combinar elegancia y comodidad en una sola silueta, capaz de adaptarse a cualquier ocasión.

Por qué usar wide leg sastrero

A diferencia del denim clásico, que transmite un aire relajado, el wide leg sastrero aporta una versión más pulida del look cotidiano. Su estructura liviana y su caída natural estilizan la figura sin marcar, logrando un efecto sofisticado sin esfuerzo. Es el pantalón perfecto para transitar del trabajo a un after office, del paseo al evento, sin necesidad de cambiar de outfit.

El pantalón sastrero wide leg será la prenda de moda este verano 2026.

Las versiones en lino, crepé o algodón liviano serán las protagonistas de la temporada, con una paleta que va desde los tonos neutros, arena, gris perlado, off white, hasta los colores de verano como celeste cielo, terracota y verde agua. Una combinación de frescura y estilo que acompaña la luminosidad de los días cálidos.

Cómo se usa el sastrero wide leg

En cuanto al styling, el pantalón wide leg se luce con camisas oversized, blusas de lino o tops minimalistas, mientras que los accesorios metálicos o en acrílico transparente aportan un toque moderno sin sobrecargar el look. De día, se lleva con zapatillas blancas o sandalias planas; de noche, con stilettos o mules. El maquillaje ideal resalta la piel luminosa y los labios nude, mientras que un recogido bajo o un brushing natural completan la estética effortless.

El wide leg es una pieza versátil y atemporal que redefine las reglas del vestir diario, lista para destronar al jean como el nuevo básico del guardarropa femenino.