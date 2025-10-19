Verano 2026: la prenda que se impone como la gran tendencia de la temporada

Comenzaron las primeras temperaturas elevadas y una prenda se establece como la esencial de esta temporada: las bermudas. Se trata del ítem práctico, cómodo y versátil que será la gran tendencia del verano 2026.

Por qué es clave tener bermudas en tu placar este verano 2026

Las bermudas, que ya habían comenzado a protagonizar los looks del verano pasado, son uno de los must have de la temporada 2026: llegaron para reemplazar a los shorts cortos y ajustados. Ya sean de jean, estilo cargo, símil cuero, lino o tejidos livianos, se trata de una prenda versátil y cómoda que se puede ajustar a diferentes situaciones.

Las bermudas son la tendencia clave de esta temporada, se trata de una prenda versátil y cómoda

La prenda se adapta fácilmente a diferentes estilos, todo depende de su material y la forma de combinarla. Si todavía no tenés una en tu ropero, la gran recomendación es adquirirla en una paleta de colores neutros de la temporada como el arena, gris claro, crema, verde menta o amarillo pastel (la estrella del verano) para poder generar diferentes looks y volverlas parte de tus outfits.

Cómo armar looks con bermudas para el verano 2026

Las bermudas son la tendencia clave de esta temporada, ya sea que tengan bolsillos cargo, un estilo más elegante o posean transparencias, son la prenda más cómoda para los días de calor. Si te preguntás cómo usarla, acá te dejamos tres ideas fáciles para diferentes ocasiones o eventos sociales: