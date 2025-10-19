Verano 2026: la prenda que se impone como la gran tendencia de la temporada

Comenzaron las primeras temperaturas elevadas y una prenda se establece como la esencial de esta temporada: las bermudas. Se trata del ítem práctico, cómodo y versátil que será la gran tendencia del verano 2026.
Por qué es clave tener bermudas en tu placar este verano 2026
Las bermudas, que ya habían comenzado a protagonizar los looks del verano pasado, son uno de los must have de la temporada 2026: llegaron para reemplazar a los shorts cortos y ajustados. Ya sean de jean, estilo cargo, símil cuero, lino o tejidos livianos, se trata de una prenda versátil y cómoda que se puede ajustar a diferentes situaciones.
La prenda se adapta fácilmente a diferentes estilos, todo depende de su material y la forma de combinarla. Si todavía no tenés una en tu ropero, la gran recomendación es adquirirla en una paleta de colores neutros de la temporada como el arena, gris claro, crema, verde menta o amarillo pastel (la estrella del verano) para poder generar diferentes looks y volverlas parte de tus outfits.
Cómo armar looks con bermudas para el verano 2026
Las bermudas son la tendencia clave de esta temporada, ya sea que tengan bolsillos cargo, un estilo más elegante o posean transparencias, son la prenda más cómoda para los días de calor. Si te preguntás cómo usarla, acá te dejamos tres ideas fáciles para diferentes ocasiones o eventos sociales:
- Look casual o urbano: las bermuda de jean o colores más llamativos son ideales para combinar con remeras oversize o un top y con zapatillas, es un outfit perfecto para una salida de amigos o un evento más casual y relajado.
- Conjunto más elegante: las de cuero, con camisa o blusa y sandalias altas son un atuendo que marcan la sofisticación; pero también existen las bermudas versión tailored (entallada, con pliegues o costuras trabajadas) que puede funcionar casi como pantalón corto formal y combinadas con un blazer son ideales para eventos formales y elegantes.
Además de utilizarse para un look casual o urbano, pueden volverse la estrella de un outfit elegante
- Versión veraniega: las de tejido liviano como lino o algodón fino, o que tienen estampado sutiles de rayas náuticas o florales suaves son perfectas para un estilo más fresco y elevado, en la parte de arriba se puede optar por un top o incluso una camisa maga corta de lino para armar un total look en los pies se pueden usar sandalias planas.