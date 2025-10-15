La nueva cartera que reemplaza a la bandolera en verano 2026

Es la prenda protagonista de la temporada.

La clásica cartera bandolera, que muchos usan tanto para salir de fiesta como para el día a día, podría perder protagonismo este verano 2026. La que viene pisando fuerte es la cartera cargo, un accesorio que combina estilo y funcionalidad para quienes buscan practicidad sin perder onda.

Este bolso se destaca por tener cierres a la vista y estar confeccionado con materiales resistentes, pensados para soportar el uso diario. Su diseño urbano no solo aporta un look moderno, sino que también ofrece múltiples compartimentos para llevar todas las cosas que necesitás sin complicarte.

La cartera cargo se adapta a distintos estilos: queda perfecta con un conjunto casual de jeans y remera, pero también puede darle un toque especial a un vestido veraniego, convirtiéndose en el protagonista del outfit. Esta versatilidad es una de las razones por las que se está convirtiendo en la opción preferida para la temporada.

Además, su mezcla entre estética práctica y un diseño que no sacrifica la moda la diferencia de otros bolsos más clásicos y sencillos, haciendo que muchos la elijan como la solución ideal para llevar todo lo necesario sin perder estilo.

En definitiva, la cartera cargo promete ser la gran tendencia del verano 2026, dejando atrás a la bandolera que hasta ahora dominaba el mercado de los accesorios para quienes valoran la comodidad y el diseño.

Es perfecta para un look canchero y con onda.

Cómo usar una cartera cargo: 4 looks

La cartera cargo es el accesorio que vino para quedarse. Con sus bolsillos característicos y su estilo utilitario, puede ser el detalle que le falta a tus outfits. Si te preguntás cómo usarla sin verte sobrecargado, acá te dejamos cuatro ideas fáciles para que la incorpores a tu look como un profesional.

1. Look relajado de finde

Para un plan casual, combiná tu cartera cargo con un jogger o short de gabardina y una remera oversize de algodón. Si hace fresco, agregá una camisa a cuadros atada en la cintura. La cartera, preferentemente en un tono neutro como negro o khaki, le suma un aire urbano y práctico a tu outfit sin esfuerzo. Completá el look con un par de zapatillas limpias y una gorra.

2. Estilo urbano y canchero

Llevá la cartera cargo al siguiente nivel usándola con un conjunto de pants de tiro alto y una campera corta, como una de jean o una cazadora. La clave acá es la superposición y las texturas. La cartera, cruzada al cuerpo, rompe con la linea del outfit y le da ese toque industrial que está tan de moda. No te olvides de las medias altas y las zapatillas de lona para potenciar el estilo.

Anticipate al verano 2026 y lucíte.

3. Propuesta elegante y sorpresa

Sí, la cartera cargo también puede usarse en un look más arreglado. Animate a combinarla con un vestido midi liso y un blazer oversize. La mezcla de lo femenino con lo utilitario crea un contraste moderno y super interesante. Elegí una cartera cargo de un material como cuero o satén en un color oscuro para mantener la sofisticación. Es ideal para una salida diurna o una cena informal.

4. Versión práctica para el día

Si tu día es una maratón de actividades, esta es para vos. Usá la cartera cargo con unos jeans rectos o wide-leg y una musculosa. La cartera se convierte en el accesorio principal, perfecta para guardar todo lo que necesitás. Para un toque extra de estilo, anudate un buzo o una camisa en los hombros. El calzado ideal pueden ser bambas o hasta ojotas con medias, si te animás.