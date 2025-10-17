Como las ojotas, pero más elegantes: el calzado de mujer en tendencia para este verano 2026.

Este verano 2026, ni las ojotas ni los stilettos van a ser tendencia. En vez de eso, se va a estar usando un calzado femenino que fusiona la comodidad de las ojotas con la elegancia y sofisticación de los zapatos con taco clásicos de punta afilada.

Se trata de unas sandalias en formato ojota, con la típica división entre el primer y el segundo dedo, pero en vez de ser bajas, tienen un pequeño taco para darle un toque de elegancia. Además, son de cuero, a diferencia de las ojotas de goma usadas en el día a día.

Las ojotas con taco se estuvieron viendo mucho durante la Semana de la Moda, especialmente en Nueva York, una de las cunas más grandes de las tendencias de la moda. Marcas internacionales como Miu Miu, The Row y Moisés Nieto ya las llevaron a la pasarela y dejaron en claro que van a ser el calzado del verano.

Lo mejor de este calzado es que, además de no resignar la comodidad, se combinan muy bien con casi cualquier cosa que te pongas. En cuanto a los colores, estas ojotas con taco se van a usar especialmente en blanco y en negro.

Se pueden usar con shorts, faldas cortas, faldas largas hasta los tobillos, vestidos y pantalones. Si optás por usarlas con pantalones largos, lo mejor es que te los arremangues, de modo que se luzca bien la zona de los tobillos. Por esta razón, se van a ver mucho con pantalones capris.

Cómo combinar las ojotas con taco para este verano 2026

Con pantalones

Calzado en tendencia para este verano 2026.

Con faldas

Con vestidos

