Ni ojotas ni ballerinas: el calzado de mujer en tendencia para este verano 2026, cómodas y elegantes.

Hay un calzado de mujer que va a ser tendencia este verano 2026, que además de ser muy elegante y fácil de combinar, es extremadamente cómodo. Las ojotas son uno de los calzados más cómodos, pero no van a ser tendencia esta temporada. En vez de eso, se van a estar usando un tipo de sandalias muy minimalistas, clásicas e igual de cómodas.

Se trata de las slides. Este tipo de calzado tiene el formato de las "chanclas" o "chancletas", con una especie de tira gruesa que sostiene al pie, pero se van a estar viendo en diseños y materiales elegantes y fáciles de combinar, tanto para looks diurnos como nocturnos. Ofrecen confort y estabilidad, ya que no tienen nada de taco y se destacan por ser ligeros y flexibles.

Slides, el calzado en tendencia para este verano 2026.

Por supuesto que no son la mejor opción para las largas caminatas. En estos casos, siempre es mejor optar por zapatillas. Pero si querés verte elegante, cómoda y a la moda y sos de las que sufren del calor en los pies, las slides son para vos. Quedan muy bien con shorts, vestidos, faldas, o incluso con jeans para épocas un poco más frescas, como la primavera. Quedan perfectas con jeans o pantalones que llegan a la altura del tobillo.

Se van a usar especialmente en colores clásicos como negro, blanco, crema, beige, marrón chocolate y marrón suela. Algunos diseños vienen con una tira ancha que te sujeta bien los costados de los pies, mientras que otras tienen diseños más abiertos, con formas rectas como de cuadrados y rectángulos, algunos al descubierto que permiten que se vea parte del pie.

Slides: cómo combinar el calzado en tendencia para este verano 2026

1. Con pantalones blancos

Los pantalones blancos, ya sean de jean o de tela sastrera, son infaltables para la temporada de primavera y verano. Proyectan frescura, elegancia y naturalidad. Si sos clásica y te gusta verte elegante, son una prenda que no te puede faltar en el placard. Si son por arriba del tobillo, mejor, ya que te van a permitir lucir mejor el calzado. Si tenés pantalones largos, podés hacerles dobladillo o doblarlos vos misma.

2. Con vestidos

Los vestidos son la prenda que tanto esperan a usar muchas mujeres cuando empiezan los días de calor. Estas sandalias quedan perfectas con vestidos de cualquier estilo, ya sean blancos, negros o de colores. Además, la ventaja para los días de calor es que estos zapatos no te hacen transpirar el pie como otros, ya que suelen ser de materiales como cuero o similares.

3. Con shorts de jean

Los shorts de jean son una prenda atemporal que casi todas tienen en su placard. Son fáciles de combinar con cualquier cosa y muy versátiles, y es por esto que van muy bien con este tipo de calzado. Podés llevarlos con camisas, con remeras o con tops. Si querés un look más noctuno, inclinate por colores más oscuros, mientras que si querés un look más de día, siempre convienen prendas blancas o claras.

4. Con shorts blancos tiro alto

Otro clásico son los shorts blancos, especialmente sastreros y en tiro alto. Quedan muy bien con camisas blancas, celestes o de colores. Este verano se va a estar usando mucho el amarillo manteca, una variante ideal del color crema si querés sumarle algo de color a los outfits. Los shorts blancos quedan muy bien con slides marrones o color suela.