Un alivio para los conductores: vuelven a habilitar la doble mano en una de las calles más transitadas de Córdoba

El Boulevard San Juan, uno de los corredores más transitados del centro de Córdoba capital, recuperó desde este martes la circulación en ambas manos, una medida que regirá hasta el 31 de diciembre. La reapertura parcial llega como un alivio para automovilistas, comerciantes y peatones que durante meses convivieron con cortes, desvíos y demoras por la obra de rehabilitación integral que encara la Municipalidad.

Según informaron desde el municipio, durante lo que resta del año seguirán ejecutándose trabajos en veredas, terminaciones y otros detalles que no afectarán el tránsito vehicular. La intención es liberar la mayor cantidad de espacio posible en plena temporada alta de movimiento comercial, garantizando un corredor fluido durante las fiestas y las últimas semanas laborales.

A partir del 1° de enero, el frente de obra volverá a intervenir directamente sobre la calzada para encarar la etapa final del proyecto. Esa fase incluye tareas de repavimentación, señalización, acomodamiento de desagües pluviales y mejoras estructurales, un paquete que, según el cronograma oficial, estará terminado hacia fines de febrero. La meta es que el boulevard quede completamente habilitado antes del inicio del ciclo lectivo 2026, un período en el que el tránsito suele intensificarse notablemente.

Cuáles son los cambios que siguen vigentes en el Boulevard San Juan

Pese a la habilitación temporaria, algunos cambios se mantendrán durante las próximas semanas: el transporte urbano seguirá haciendo su desvío por Cañada hacia 27 de Abril y luego Mariano Moreno, evitando la zona central del boulevard mientras se completan los trabajos complementarios. También habrá presencia permanente de inspectores de tránsito para ordenar la circulación en horas pico y evitar embotellamientos.

La obra en Boulevard San Juan forma parte de un plan mayor de renovación del casco céntrico. Con esta reapertura parcial, el municipio busca equilibrar la necesidad de avanzar con las mejoras y, al mismo tiempo, evitar complicaciones en una de las zonas más densas de la ciudad durante un período crítico del año. Cuando finalmente quede terminado, el corredor ofrecerá un tránsito más ordenado, veredas renovadas, mejor iluminación y una infraestructura más moderna, pensada para acompañar el crecimiento urbano de la capital.