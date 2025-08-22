Cuándo se estrenan los nuevos capítulos de "Alien Earth", la serie de Disney+: días y horarios confirmados.

La llegada de Alien Earth a Disney+ la posicionó rápidamente como uno de los estrenos más atractivos de la plataforma en 2025. La serie, que expande el universo de la franquicia Alien, sorprendió con una puesta en escena cargada de acción, suspenso y nuevas criaturas que suman tensión a la mitología clásica de los xenomorfos. Como suele suceder con las producciones modernas de streaming, los episodios no se lanzan de una sola vez, sino en tandas semanales.

Esa estrategia de estreno hace que los fanáticos quieran saber cuándo se estrenan los nuevos capítulos de Alien Earth, la serie de Disney+, con sus días y horarios confirmados. Tras el debut con un doble episodio que dejó más preguntas que respuestas, el calendario de lanzamientos ya está definido y se extiende hasta fines de septiembre, cuando llegará el esperado final de temporada.

Cuándo se estrenan los nuevos capítulos de "Alien Earth"

La primera temporada de Alien Earth está compuesta por ocho capítulos en total. Los dos primeros, titulados Neverland y Mr. October, se estrenaron juntos el 12 de agosto. A partir de allí, los episodios se publican semanalmente, cada martes, en el catálogo de Disney+ Argentina, siempre a las 21.

"Alien Earth" estrena sus capítulos de forma semanal.

El calendario completo de estrenos es el siguiente:

Episodio 3: Metamorphosis – Martes 19 de agosto de 2025.

– Martes 19 de agosto de 2025. Episodio 4: Observation – Martes 26 de agosto de 2025.

– Martes 26 de agosto de 2025. Episodio 5: In Space, No One... – Martes 2 de septiembre de 2025.

– Martes 2 de septiembre de 2025. Episodio 6: The Fly – Martes 9 de septiembre de 2025.

– Martes 9 de septiembre de 2025. Episodio 7: Emergence – Martes 16 de septiembre de 2025.

– Martes 16 de septiembre de 2025. Episodio 8: The Real Monsters – Martes 23 de septiembre de 2025.

De esta forma, la temporada concluirá a fines de septiembre, cerrando la primera tanda de episodios de esta esperada precuela, que expande el universo de una de las sagas más importantes del cine blockbuster.

De qué trata la serie "Alien Earth"

La trama de Alien Earth se sitúa en el año 2120, apenas dos años antes de los eventos de la película original Alien (1979). En este contexto, la historia sigue a Wendy, una androide humanoide interpretada por Sydney Chandler, que lidera a un grupo de científicos y militares tras el impacto de una nave en la Tierra. Ese accidente expone a la humanidad a nuevos peligros, incluyendo criaturas alienígenas inéditas dentro de la franquicia.

Entre los monstruos que aparecen en esta primera temporada destacan el pulpo cíclope, un parásito capaz de invadir el cuerpo de sus víctimas; el capullo flor, que lanza púas cuando alguien se acerca; los grillos alienígenas, que podrían cobrar protagonismo en capítulos futuros; y los gusanos de sangre, depredadores que emboscan a los más vulnerables. Todo esto convive con la sombra permanente de los xenomorfos, que siguen siendo el gran eje de la saga.

Con una propuesta que combina acción, terror y referencias al cine clásico de ciencia ficción, la serie creada por Noah Hawley funciona como precuela pero también como una entrada independiente al universo de Alien.