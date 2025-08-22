Dónde ver online "Alien Earth", la serie de gran éxito: cuántos capítulos tiene.

Alien Earth no solo trae de regreso a los temidos xenomorfos, sino que también propone una mirada renovada a una de las franquicias más influyentes del cine contemporáneo. Su llegada generó gran expectativa porque se trata de la primera adaptación de la saga Alien al formato de serie, lo que permite explorar la historia con mayor profundidad y nuevos matices.

Con su desembarco en el streaming, el público argentino ya se pregunta dónde ver online Alien Earth y cuántos capítulos tiene esta producción que promete y mucho. La trama, ambientada dos años antes de los sucesos de la película original de 1979, sigue a Wendy, una androide humanoide encarnada por Sydney Chandler, al mando de un equipo militar en una misión que los enfrentará a criaturas nunca vistas dentro de la saga.

Dónde ver online "Alien Earth"

Alien Earth se puede ver online en Disney+, plataforma de streaming que ha demostrado tener un cierto interés por la ciencia ficción con producciones como Star Wars y sus diferentes spin-off.

"Alien Earth" se puede ver online en Disney+.

Este lanzamiento significa la primera vez que la saga Alien se adapta a formato de serie, lo que le permite a los creadores explorar con más tiempo y detalle las tensiones que caracterizan a la franquicia: la relación entre humanos y máquinas, el rol de las corporaciones y, sobre todo, la amenaza de los xenomorfos. Para verla en Argentina, es necesario contar con una suscripción a Disney+, que ofrece diferentes planes mensuales y anuales.

¿Cuántos capítulos tienen "Alien Earth"?

Alien Earth tiene ocho episodios, aunque esto promete ser solo el inicio. La primera temporada ya está disponible en Disney+ y cada capítulo profundiza en el trasfondo del universo Alien, introduciendo nuevas amenazas y aportando contexto a la cronología de la saga.

Este formato episódico permite una construcción más detallada que las películas, algo que entusiasma tanto a seguidores históricos como a quienes recién se acercan a la historia. Además, el creador Noah Hawley remarcó que no es necesario haber visto las películas anteriores para entender la trama, aunque sí agrega matices y guiños para los más conocedores.

Con Alien Earth, la saga que marcó un antes y después en el universo blockbuster se expande en un punto clave de su línea temporal: justo antes de los eventos de la primera aparición del xenomorfo en la Nostromo. De este modo, combina lo mejor del legado de Ridley Scott con una narrativa fresca que se propone conquistar a nuevas generaciones.