La Argentina enfrenta nuevos casos de sarampión (Foto:sde.gob.ar)

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta sanitaria tras la aparición de nuevos casos de sarampión en una familia uruguaya que viajo desde Bolivia a través de la Argentina, entre el 13 y 16 de noviembre. El surgimiento se da tras haberse controlado el brote en la Provincia de Buenos Aires hace casi dos semanas.

Hace 15 días PBA había declarado a la región "libre de sarampión", al cerrar un importante brote que inició en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y que se había trasladado a PBA. En este sentido, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que fue producto del "arduo trabajo de bloqueo de casos, vacunación, seguimiento domiciliario y campañas exclusivamente provinciales".

Según la alerta epidemiológica, el 20 de noviembre, el Centro Nacional de Enlace (CNE) para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de Uruguay notificó un clúster de casos sospechosos de sarampión dentro de la misma familia. Hasta la semana epidemiológica 26 de 2025, Argentina confirmó 35 casos de sarampión, la mayoría se había contraído en otros países.

Si bien el país mantiene su estatus de eliminación de la circulación endémica (obtenido en el 2000), la vigilancia epidemiológica se mantiene activa debido a los brotes aislados vinculados con viajeros internacionales y falta de vacunación.

Los nuevos casos incluyen a tres adultos, de 46, 39 y 21 años, y un menor, de 11 , todos "sin antecedentes de vacunación", indicó la alerta de Nación. Los afectados habían viajado a Bolivia, en su travesía también participaron en actividades sociales en las ciudades de San Pedro de Jujuy y San Julián, en espacios cerrados con alta densidad, donde refieren que se encontraban personas sintomáticas.

Nueva alerta por sarampión: el viaje de los nuevos casos

La familia ingresó a la Argentina por el cruce de Yacuiba (Tarija, Bolivia) - Salvador Mazza (Salta, Argentina) el 14 de noviembre y salieron hacia Uruguay el día 16 por el cruce de Colón (Entre Ríos, Argentina)-Paysandú (Uruguay), donde se dirigieron a la localidad de San Javier, Departamento de Río Negro, donde residen en una comunidad cerrada.

Los primeros síntomas se registraron desde el 11 al 13 de noviembre, seguida de la aparición de exantema el 15, 16 y 17 de noviembre, según el caso. "Los cuatro casos están clínicamente estables, con erupciones cutáneas y síntomas respiratorios persistentes, mientras que otros tres miembros de la familia informan que son asintomáticos", informaron las autoridades nacionales.

El último 19 de noviembre se tomaron las muestras nasofaríngeas, de orina y de suero para realizar las pruebas que confirmaron los casos en el Laboratorio de Salud Pública de Uruguay. Los contagiados se desplazaron en dos móviles diferentes hasta la ciudad de Buenos Aires para seguir todos juntos en micro hasta Colón.

Desde Bolivía hacia su destino final atravesaron por varias ciudades y provincias:

Empresa Autobuses Quirquincho S.R.L

Origen: Santa Cruz de las Sierras, Bolivia – jueves 13 de noviembre de 2025.

Parador Mosconi, Salta – jueves 13 de noviembre (almuerzo).

Parador Rosario de la Frontera, Santiago del Estero – jueves 13 de noviembre (cena).

Parador San Nicolás, Buenos Aires – viernes 14 de noviembre (mañana).

Descenso en la estación de ómnibus de Liniers (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – viernes 14 de noviembre, 12:30.

Fin de recorrido en la terminal de ómnibus de Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – viernes 14 de noviembre, 13:00.

Empresa "Balut Hermanos S.R.L

Origen: Terminal de Salvador Mazza, Salta – jueves 13 de noviembre de 2025, 11:45.

Parador en Pinto, Santiago del Estero – viernes 14 de noviembre (mañana).

Parador en Totoras, Santa Fe – viernes 14 de noviembre (mediodía).

También se identificaron los siguientes puntos de ascenso y descenso de pasajeros durante el recorrido.

Provincia de Jujuy: Terminal Salvador Mazza, Terminal de Tartagal, Terminal de Orán, Yuto, Caimancito Pueblo, Calilegua Pueblo, Terminal Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Chalicán Pueblo, Terminal San Pedro de Jujuy, Terminal San Salvador de Jujuy, Terminal de Palpalá, terminal de Perico.

Terminal Salvador Mazza, Terminal de Tartagal, Terminal de Orán, Yuto, Caimancito Pueblo, Calilegua Pueblo, Terminal Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Chalicán Pueblo, Terminal San Pedro de Jujuy, Terminal San Salvador de Jujuy, Terminal de Palpalá, terminal de Perico. Provincia de Salta: las terminales General Güemes y Metán.

las terminales General Güemes y Metán. Provincia de Tucumán: terminal de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

terminal de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Provincia de Santiago del Estero : Terminal Termas de Río Hondo, Terminal de Santiago del Estero, Parador Pinto.

: Terminal Termas de Río Hondo, Terminal de Santiago del Estero, Parador Pinto. Provincia de Santa Fe : Terminal de Rafaela, Terminal de Rosario.

: Terminal de Rafaela, Terminal de Rosario. Provincia de Buenos Aires: en Parador San Pedro, Terminal de Campana, parada en ruta sobre Escobar, Terminal El Motivo en Pacheco.

Ciudad de Buenos Aires: Terminal de Liniers, Terminal Dellepiane, Terminal Retiro.

Empresa San José S.R.L

Origen: Terminal de ómnibus de Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – viernes 14 de noviembre, 21:40.

Gualeguaychú

Concepción del Uruguay

Colón

Concordia

Federación

A partir de todos estos recorridos, quienes hayan estado en cualquiera de ellos, independientemente del asiento donde estuvo sentado o la cantidad de tiempo que haya circulado en cualquiera de los micros, tienen que estar alerta a la aparición de síntomas (fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos) y concurrir con barbijo a un establecimiento de salud aclarando ser un contacto de caso confirmado de sarampión.

Además, de no contar con el esquema de vacunación antisarampionosa completo, deberá recibir las dosis correspondientes.

¿Qué es el sarampión, cuáles son sus síntomas y cómo se previene?

El sarampión es una enfermedad viral, altamente contagiosa, que puede presentarse en todas las edades. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son:

fiebre alta,

manchas rojas en la piel,

secreción nasal,

conjuntivitis

y tos.

También puede presentarse de forma grave, sobre todo en menores de 5 años y personas malnutridas, con complicaciones respiratorias como neumonía y del sistema nervioso central como convulsiones, meningoencefalitis, ceguera, encefalomielitis postinfecciosa con retraso mental grave y trastornos degenerativos tardíos que no tienen tratamiento o incluso causar la muerte.

Se transmite mediante gotas que se liberan del aire de la nariz, boca, o garganta de una persona infectada. El virus puede persistir en el aire o sobre superficies, siendo activo y contagioso por 2 horas. No existe ningún tratamiento antiviral específico contra el virus del sarampión, sin embargo, puede prevenirse con la vacunación.