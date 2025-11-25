Las ensaladas son las grandes aliadas en los días de calor.

Las ensaladas son una de las comidas más versátiles y dúctiles a la hora de alimentarse en días de calor; y solo es necesario un poco de creatividad para prepararlas. Si bien se las suele considerar platos escasos en proteínas, no siempre es así: existen variantes súper completas a nivel nutricional.

Comer ensalada en días de calor está bueno porque es una comida fresca y por lo general simple de preparar, ideal para cuando el cuerpo necesita alimentos más livianos y refrescantes. La mayoría de las ensaladas se pueden armar en pocos minutos con ingredientes básicos como verduras, frutas, legumbres o semillas, lo que las convierte en una opción rápida para el almuerzo o la cena sin necesidad de usar horno o pasar tiempo frente a la cocina.

Nutricionalmente, las ensaladas pueden ser completas si se combinan correctamente: las verduras aportan fibra, vitaminas y minerales; las proteínas pueden sumarse con pollo, huevo, legumbres, queso o atún; y las grasas saludables pueden venir del aceite de oliva, palta o frutos secos. También es posible agregar carbohidratos como arroz integral, papa o pasta para obtener energía sostenida. De esta manera, una ensalada no solo refresca y sacia, sino que también puede convertirse en un plato equilibrado y nutritivo sin perder practicidad ni sabor.

Ensalada fresca con pollo, palta y vegetales

Ingredientes

Pechuga de pollo cocida o a la plancha (en tiras)

Mix de hojas verdes (rúcula, lechuga, espinaca)

1 palta

Tomates cherry

Zanahoria rallada

Semillas de girasol o sésamo

Limón, aceite de oliva, sal y pimienta

Preparación

Colocar las hojas en una ensaladera, sumar el pollo frío o tibio. Agregar palta en cubos, tomates cherry y zanahoria rallada. Mezclar con un aliño de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Terminar con semillas para aportar grasas saludables y minerales

Ensalada de pollo y palta.

Ensalada de atún con arroz integral y vegetales

Ingredientes

1 lata de atún al natural o en aceite (escurrido)

1 taza de arroz integral cocido y frío

Tomate, pepino y cebolla morada

Choclo cocido

Aceite de oliva, jugo de limón, sal y orégano

Ensalada de atún.

Preparación

Mezclar el arroz con los vegetales picados y el choclo. Agregar el atún desmenuzado. Condimentar con oliva, limón, sal y orégano.

Ensalada vegetariana completa con lentejas y huevo

Ingredientes

1 taza de lentejas cocidas

1 huevo duro

Espinaca fresca o lechuga

Cebolla, zanahoria rallada y tomate

Aceite de oliva, sal, pimienta, cúrcuma o pimentón

Ensalada con legumbres.

Preparación