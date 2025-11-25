Las ensaladas son una de las comidas más versátiles y dúctiles a la hora de alimentarse en días de calor; y solo es necesario un poco de creatividad para prepararlas. Si bien se las suele considerar platos escasos en proteínas, no siempre es así: existen variantes súper completas a nivel nutricional.
Comer ensalada en días de calor está bueno porque es una comida fresca y por lo general simple de preparar, ideal para cuando el cuerpo necesita alimentos más livianos y refrescantes. La mayoría de las ensaladas se pueden armar en pocos minutos con ingredientes básicos como verduras, frutas, legumbres o semillas, lo que las convierte en una opción rápida para el almuerzo o la cena sin necesidad de usar horno o pasar tiempo frente a la cocina.
Nutricionalmente, las ensaladas pueden ser completas si se combinan correctamente: las verduras aportan fibra, vitaminas y minerales; las proteínas pueden sumarse con pollo, huevo, legumbres, queso o atún; y las grasas saludables pueden venir del aceite de oliva, palta o frutos secos. También es posible agregar carbohidratos como arroz integral, papa o pasta para obtener energía sostenida. De esta manera, una ensalada no solo refresca y sacia, sino que también puede convertirse en un plato equilibrado y nutritivo sin perder practicidad ni sabor.
Ensalada fresca con pollo, palta y vegetales
Ingredientes
-
Pechuga de pollo cocida o a la plancha (en tiras)
-
Mix de hojas verdes (rúcula, lechuga, espinaca)
-
1 palta
-
Tomates cherry
-
Zanahoria rallada
-
Semillas de girasol o sésamo
-
Limón, aceite de oliva, sal y pimienta
Preparación
-
Colocar las hojas en una ensaladera, sumar el pollo frío o tibio.
-
Agregar palta en cubos, tomates cherry y zanahoria rallada.
-
Mezclar con un aliño de limón, aceite de oliva, sal y pimienta.
-
Terminar con semillas para aportar grasas saludables y minerales
Ensalada de atún con arroz integral y vegetales
Ingredientes
-
1 lata de atún al natural o en aceite (escurrido)
-
1 taza de arroz integral cocido y frío
-
Tomate, pepino y cebolla morada
-
Choclo cocido
-
Aceite de oliva, jugo de limón, sal y orégano
Preparación
-
Mezclar el arroz con los vegetales picados y el choclo.
-
Agregar el atún desmenuzado.
-
Condimentar con oliva, limón, sal y orégano.
Ensalada vegetariana completa con lentejas y huevo
Ingredientes
-
1 taza de lentejas cocidas
-
1 huevo duro
-
Espinaca fresca o lechuga
-
Cebolla, zanahoria rallada y tomate
-
Aceite de oliva, sal, pimienta, cúrcuma o pimentón
Preparación
-
Colocar las lentejas como base junto con las hojas verdes.
-
Añadir huevo en cuartos y el resto de los vegetales.
-
Condimentar con aceite de oliva, especias, sal y pimienta.