Lucrecia Martel gana premio a mejor película en Festival de Cine de Londres

Martel investigó el caso por su preocupación por el racismo.

Lucrecia Martel se consagró con el premio a la mejor película en el Festival de Cine de Londres gracias a su documental 'Nuestra tierra', que aborda el asesinato del líder indígena Javier Chocobar en Tucumán en 2009 y el legado del colonialismo en Latinoamérica.

La directora argentina presentó su obra con gran repercusión en el Festival de Venecia en septiembre antes de llegar a Londres, donde el jurado presidido por Elizabeth Karlsen destacó el rigor periodístico y cinematográfico con el que Martel profundizó en los hechos que rodearon el crimen de Chocobar.

Karlsen afirmó: “Con profunda empatía y un extraordinario rigor periodístico y cinematográfico, la directora Lucrecia Martel profundiza en los acontecimientos que rodearon el asesinato en 2009 del líder de Chuschagasta, Javier Chocobar, en la provincia argentina de Tucumán”. Además, remarcó que el film da voz a una comunidad indígena olvidada y les otorga “una parte de la justicia que los tribunales les han negado durante mucho tiempo”.

Martel contó que lo que la motivó a realizar el documental fue su preocupación por el racismo en Argentina. Relató que encontró un video donde se muestra el asesinato y que “era un tipo que había ido a filmar y tenía un revólver, y me pareció terriblemente pertinente, como persona que trabaja con imágenes y sonido, investigarlo”.

El Festival de Cine de Londres finalizó el domingo 19 de octubre, donde también se premiaron otras producciones destacadas: One Woman One Bra de Vincho Nchogu recibió el Premio Sutherland a la mejor ópera prima, The Travelers de David Bingong ganó en la competencia documental, y Coyotes de Said Zagha se llevó el galardón en cortometrajes.

La comunidad relata su historia en el documental.

La ceremonia cerró con el estreno británico del cuento de hadas fantástico 100 Nights of Hero, mientras que la votación para los Premios del Público continuó hasta el lunes 20, a la espera de anunciar a los ganadores en otras categorías.

¿De qué se trata Nuestra Tierra, el documental de Lucrecia Martel?

En 'Nuestra tierra', no hay voz narradora; son los mismos miembros de la comunidad Chuschagasta quienes relatan su historia, desde quienes migraron a Buenos Aires hasta los que se quedaron defendiendo sus derechos sobre la tierra ancestral. Sin embargo, la directora destacó que conseguir la confianza de los participantes no fue sencillo: “Una de las participantes tardó diez años en fiarse de ella y mostrarle sus fotos”.

Martel explicó que esta gente “ha sido decepcionada por todos los gobiernos, de todos los signos políticos; por la universidad, por los académicos, por los hippies”, lo que refleja el profundo abandono y discriminación que sufren las comunidades indígenas.