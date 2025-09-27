Jorgelina Aruzzi confrontó a Guillermo Francella y reveló cuál es su peor cara: "Se habla mucho"

Jorgelina Aruzzi confrontó a Guillermo Francella y reveló cuál es su peor cara.

Las polémicas declaraciones de Guillemo Francella sobre el cine argentino siguen causando reacciones en todo el arco artístico. Ahora fue la actriz Jorgelina Aruzzi, su compañera de trabajo en la obra de teatro de Casados con Hijos, quien se diferenció de sus dichos. "Son cosas que piensa él", sentenció la querida comediante argentina.

En una entrevista para el magazine Desayuno Americano (América TV) la actriz Jorgelina Aruzzi reveló qué siente por el cine nacional: "Creo que en una época tan difícil para el cine argentino y para nuestro país, para la Argentina, la identidad del cine argentino, de cómo filmamos, es muy interesante, nos muestra como país y creo que es buenísimo poder seguir teniendo películas y poder seguir filmando, no sólo porque le da trabajo a los artistas, sino que nos representan en el mundo".

"Se habla también mucho de la crisis de la industria, ¿creés que esto va a repuntar un poco?", le preguntaron, a lo que Aruzzi respondió: "No sé, no sé, porque mientras no haya políticas que subvencionen el cine y que es tan difícil de hacer y que haya tanta competencia de afuera, es muy difícil filmar acá, entonces no sé si es sólo una película que nos represente en el Oscar o en la Goya, si no hay políticas que apoyen la cultura, es difícil".

Luego le consultaron sobre la polémica que se generó a raíz de las declaraciones de Guillermo Francella y las películas argentinas que "solo ven 4 personas" y sentenció. "Son cosas que piensa él, yo creo que toda manifestación artística es buena y no sólo lo taquillero vale".

La experiencia laboral de Jorgelina Aruzzi con Francella

Jorgelina Aruzzi fue la actriz que entró por Érica Rivas en la adaptación teatral de la exitosa sitcom Casados con Hijos, en su temporada en el teatro Gran Rex. La puesta tuvo un éxito arrollador y reunió a Francella, Florencia Peña, Darío Lopilato, Luisana Lopilato y Marcelo de Bellis en un escenario. La única que no firmó contrato y logró una polémica en torno al contenido machista del show fue Rivas, quien en la actualidad protagoniza la obra Matate amor, basada en la novela de Ariana Harwicz.