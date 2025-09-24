El calvario que vive Guillermo Francella por culpa de Milei: “Tiene miedo”

Guillermo Francella podría ausentarse a los premios Martín Fierro tras pronunciarse a favor de las medidas de Javier Milei.

A pocos días de la entrega de los premios Martín Fierro 2025, el nombre de Guillermo Francella volvió a instalarse en la agenda mediática. Su consagración como uno de los actores más queridos de la Argentina contrasta ahora con una inesperada incertidumbre: en los últimos días crecieron las versiones que indican que el artista podría ausentarse de la ceremonia por temor a una posible reacción negativa del público.

Durante Intrusos (América TV), Marcela Tauro sorprendió con un dato que encendió rumores: “No sé si Francella va. Por ahí Ventura lo convenció…”. De inmediato, Rodrigo Lussich preguntó: “¿Por los abucheos o algo así?”, a lo que Tauro respondió con un gesto afirmativo, dejando entrever que el reconocido actor teme enfrentar una posible desaprobación del público.

Estas especulaciones surgen en medio del furor por su trabajo en Homo Argentum y como eco de sus reflexivas declaraciones en el programa Soñé que volaba (Olga). Allí, Francella expuso su particular visión sobre el cine y el arte contemporáneo: “Toda mi vida fui muy cinéfilo. Esto no significa que los gustos míos puedan ser los tuyos. Pero creo que entiendo de cine o, por lo menos, el cine que a mí me gusta”.

Las declaraciones de Guillermo Francella que generaron controversia

El actor profundizó su idea con una crítica a ciertos films premiados: “Siempre lo digo, hay cine que es muy premiado, pero le da la espalda al público. Ese cine no me gusta. Quiere decir que van cuatro al cine porque ni la familia del director va, porque son obras de arte pero que no tienen identificación, no representan a nadie. Es mi criterio. Lo digo sin humor”.