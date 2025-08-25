Guillermo Francella rompió el silencio y le contestó a quienes critican su película, Homo Argentum.

Guillermo Francella rompió el silencio tras las críticas a Homo Argentum, la película que protagoniza y que se estrenó hace pocas semanas en los cines. El actor dialogó con Jonatan Viale en Radio Rivadavia y dejó clara su postura. "Está en mí elegir el contenido", enfatizó.

"No te voy a meter en el barro porque lo prometí y segundo, no mereces estar en el barro porque le das alegría a la gente", comenzó diciendo Jonatan Viale. Sin embargo, su entrevistado habló sobre Homo Argentum y reflexionó: "Hace mucho que la gente no concurre a los cines. Un montón de amigos me han llamado y me dicen 'he vuelto al cine después de tanto tiempo solo para verte'".

"La gente se divierte y se emociona. La película genera temas y estamos felices que esté pasando eso. A lo largo de los años el combustible ha sido el público. Es lo más sanador y hermoso que a un artista le puede pasar", agregó Guillermo Francella. Allí fue cuando un panelista de Jonatan Viale lo metió en el "quilombo" de lo que se habló sobre el film y el actor contestó con contundencia.

La respuesta de Francella cuando le consultaron sobre el "quilombo" que podría generar Homo Argentum

Fue el periodista Lucas Morando quien "metió en el barro" a Guillermo Francella y le consultó: "Vos sabés que hay un montón de quilombo y de temas con el humor y las cosas que se dicen. Estás pensando 'che, si digo esto me van a cancelar o voy a tener quilombo'". La respuesta de Francella fue rápida y concisa: "No, es más de los guionistas que quieren escribir. Después está en mí en elegir el contenido, rechazo cosas que no me gustan, personajes que no son compatibles con algo que tengo ganas de hacer o son similares a un proyecto anterior que hice".