La crítica de Juan José Campanella sobre Homo Argentum, la película de Francella: "Es"

Juan José Campanella opinó sobre Homo Argentum, la película de Guillermo Francella que se estrenó en los cines hace pocos días pero ya generó cientos de opiniones divididas. En este caso, el director, quien supo trabajar con Francella en otras producciones, fue contundente. "Es una locura", afirmó.

En diálogo con La Nación+, Juan José Campanella defendió el film protagonizado por Guillermo Francella y exclamó: "Es una locura decir que 'Homo Argentum' es apátrida. La película es una sátira. Es el subgénero más viejo de la comedia, desde Aristófanes, que se reía de los defectos y de la hipocresía. No se burla de las virtudes, eso sería una burla; se ríe de los defectos. Y en este caso se burla de los hipócritas, no de los buenos".

"Me da la impresión de que muchos de los que critican la película ni siquiera la vieron. 'Homo Argentum' hasta tiene cosas que demuestran un amor, un afecto casi irracional por la Argentina. Por eso esta discusión está siendo usada para otra cosa, están utilizando a la película y a Guillermo, que tampoco dijo lo que le adjudican, para tirar tiros por elevación", cerró Campanella, quien de este modo se colocó del lado de Guillermo Francella y quienes están a favor del film Homo Argentum.

