Flor Peña habló sobre Homo Argentum y dijo lo que piensa de Francella: "He trabajado con él"

Florencia Peña opinó sobre Homo Argentum y no se guardó nada al decir qué piensa de Francella.

Flor Peña se sumó a Luis Brandoni y realizó una crítica de Homo Argentum, la película protagonizada por Guillermo Francella. A su vez, la actriz también habló sobre el protagonista del film, con quien compartió elenco en Casados con Hijos, y dijo lo que piensa sobre su persona.

"Yo a Guille lo adoro, yo tengo un gran cariño por Guille, no solamente porque he trabajado mucho con él, sino porque además ha sido un gran maestro para mí en todo lo que es la comedia, así que yo sé dividir las aguas, yo lo quiero, lo respeto y sé que ese respeto y ese cariño es mutuo”, aseguró Flor Peña, en diálogo con Intrusos.

Por otro lado, en cuanto a las diferencias ideológicas, Flor Peña expresó sobre Francella: "No pienso para nada como Guille, pero lo maravilloso de eso es que nosotros podemos compartir el trabajo y muchas veces la vida sin sentirnos enemigos. No estoy de acuerdo con lo que él dijo, para mí el arte nunca puede estar supeditado a un resultado”.

“Celebro que le esté yendo bien. Celebro que la gente puede ir a verla y dar su opinión sobre eso. Pero claro, al meterse el presidente a dar una opinión, todo se pone en un lugar muy político”, aseguró Flor Peña, quien opinó sobre Homo Argentum con palabras contundentes: "Yo creo que hay una ensalada rusa, creo que se han mezclado todos los temas”.

Reparto de Homo Argentum, la película de Guillermo Francella