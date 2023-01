Fuerte revelación de Jorgelina Aruzzi sobre Casados con hijos sin Erica Rivas: "Dificil"

La actriz que interpreta a Azucena en la versión teatral de la exitosa sitcom habló sobre cómo fue ingresar a un elenco ya conformado. Jorgelina Aruzzi entró a Casados con Hijos tras la salida de Érica Rivas.

Jorgelina Aruzzi se pronunció sobre su rol en el elenco de la versión teatral de Casados con Hijos y reflexionó sobre cómo se acomodó al ser la única que entró como nueva integrante. La actriz se sumó cuando Érica Rivas fue desvinculada por diferencias en relación a la manera de llevar adelante la obra.

"En un comienzo para mí fue difícil porque ellos ya tenían todo súper masticado pero la verdad es que coincidíampos mucho en el humor, e divertirnos. Me río mucho con ellos, a veces en los ensayos nos colgamos", comenzó su descargo la actriz en diálogo con Tatiana Schapiro en Infobae.

Aruzzi reveló que se trató de unas propuesta que le llegó por parte de su representante y de Gustavo Yankelevich. "Cuando me lo propusieorn me encató. El desafío de crea run personaje en estre contexto y lo que tiene Casados es que es una sátira social, tuvimos muchos diálogos cundo ensayábamos sobre qué chistes poner, está un poco deconstruido también y eso fue producto del trabajo en equipo. Así que contenta con eso", cerró la actriz que pone su piel en Azucena, la esposa de Dardo Fuseneco. Y concluyó: "Azucena no viene a reemplazar a María Elena, es completamente diferente".

Las palabras de Érica Rivas tras su salida del elenco de Casados con Hijos

"Re quería hacerlo. Yo creo que ellos no quieren que yo esté. Ellos me echaron. O sea, ellos no quieren que yo esté. Yo quiero estar. Re. O sea, para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación. Además, como mujer, como actriz, como feminista, para mí es re importante. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa, pero bueno", explicó Rivas en diálogo con Julio Leiva en Caja Negra, en alusión a sus desacuerdos con algunos chistes con mensajes machistas que el texto proponía.

Érica se mostró dolida por la actitud que sus algunos de sus compañeros tuvieron para con ella: "Me duele, fue feo. Mandar un mail privado a un programa de esos horribles. Me echaron por romper las pelotas. Es así. Me echaron porque soy un grano en el orto. Cuanto más popular es algo, más compromiso tiene sobre lo que estamos diciendo. Para mí, en el humor, vos podés meter todo, podés meter críticas grosas y podés meter algo muy inconsciente. Me parece que siempre hay que burlarse del poder para mí. Si me voy a burlar de una persona que está sufriendo, yo no tengo ganas", concluyó.