El Encargado, temporada 4: fecha de estreno de la serie de Disney+ con Guillermo Francella

Guillermo Francella en el rodaje de la cuarta temporada de El Encargado.

Eliseo Basurto, el ya icónico personaje de Guillermo Francella regresa a la televisión con una cuarta temporada para este 2025.

Disney+ anunció que la historia de El Encargado continúa y que se estrenará en 2025, ya que el rodaje está en curso. Algunas de las locaciones que utilizan para la serie incluyen Pilar, Florencio Varela y Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires. El equipo de producción confirmó que esta cuarta temporada contará con 7 episodios, tal como lo hicieron la segunda y la tercera. Y aunque aún no se conoce la fecha exacta del estreno, múltiples fuentes especializadas coinciden en que estaría disponible durante la segunda mitad del año.

¿Cuál será la historia de la temporada 4?

En esta cuarta temporada, Eliseo Basurto (interpretado por Francella) vuelve a enfrentarse a nuevos conflictos dentro del edificio donde trabaja, donde su ingenio y manipulación lo llevan a consolidar aún más su poder. Las tensiones con los consorcistas crecen, mientras surgen alianzas inesperadas y enemigos dispuestos a la traición y la denuncia. Esta vez, la llegada de nuevos personajes, cambiará el equilibrio de fuerzas, lo que podría obligar a Eliseo a desplegar toda su astucia para mantenerse en su lugar. Entre secretos, traiciones y estrategias silenciosas, El Encargado profundiza en la delgada línea entre el servicio y el control absoluto.

Guillermo Francella y Gabriel Goity.

Elenco confirmado

Hasta ahora, el reparto confirmado para la temporada 4 de El Encargado incluye:

Guillermo Francella, quien vuelve en su rol emblemático como Eliseo Basurto.

quien vuelve en su rol emblemático como Eliseo Basurto. Gabriel “El Puma” Goity , Viviana Puerta (en el papel de su esposa) y Gastón Cocchiarale .

, (en el papel de su esposa) y . Arturo Puig, quien se suma al elenco con un rol interesante, marcando su regreso tras un periodo personal complicado.

quien se suma al elenco con un rol interesante, marcando su regreso tras un periodo personal complicado. Luis Brandoni, quien también forma parte del nuevo elenco.

Además, hubo algunas bajas para esta nueva entrega de la serie, como el actor Darío Barassi, quien no participará debido a incompatibilidades de agenda, pese a su importante rol en las temporadas anteriores.