Colapinto y Hamilton se conocieron en la temporada pasada.

Durante la temporada pasada, Franco Colapinto cumplió su sueño de debutar en la Fórmula 1 cuando Williams lo citó para reemplazar a Logan Sargeant por las últimas nueve fechas del año. Pero eso no fue todo lo que cumplió el pilarense, que también hizo realidad su deseo de competir con Lewis Hamilton, uno de sus ídolos en la máxima categoría y con quien compartió la conferencia de prensa del GP de Brasil 2024.

En dicha rueda de prensa, el británico mostró todo su apoyo al piloto argentino e incluso señaló que había hecho méritos suficientes para ganarse un asiento para este 2025, lo que generó toda una buena energía entre ambos. Tanto es así que Hamilton y Colapinto se sacaron una foto que quedó en la memoria de los fanáticos, pero especialmente en la de Franco, que este fin de semana fue visto en el GP de Las Vegas con un recuerdo de aquel día.

Y es que durante el fin de semana en el Circuito callejero de Las Vegas, el pilarense fue visto paseando por el paddock con el celular en la mano, en el cual se pudo apreciar un sticker que ilustra aquel momento con el siete veces campeón del mundo. De acuerdo a la información recopilada en las redes sociales, este sticker hecho al estilo de la caricatura de Snoopy fue un obsequio que recibió Franco en Shanghái, cuando todavía era piloto de reserva en Alpine.

El detalle que muestra la recreación de aquella jornada en Interlagos es que el inglés todavía tiene el mono de Mercedes, mientras que el argentino usa la indumentaria de Williams, distintos equipos a los que tienen actualmente. Al recibir el regalo por parte de un grupo de fanáticas, Colapinto había afirmado que se lo iba a hacer llegar a Hamilton, pero parece ser que prefirió quedarse con el recuerdo y adornar su celular con él.

Las carreras que le quedan a Colapinto este año

Con la renovación de su contrato ya confirmada en el GP de Brasil, Franco Colapinto solamente tiene dos compromisos por delante, los cuales se llevarán a cabo en esta seguidilla que comenzó con el GP de Las Vegas. Tal es así que las siguientes presentaciones del argentino serán en el GP de Qatar (28-30 de noviembre) y el GP de Abu Dhabi (5-7 de diciembre).

El sticker que tiene Colapinto de su recuerdo con Hamilton.

Ahora bien, esto no significa que las responsabilidades del piloto de 22 años vayan a terminar en la última fecha, puesto que es posible que deba participar de las prácticas de postemporada con Alpine. Y es que una vez terminado el campeonato, los equipos se quedarán unos días más en el Circuito Yas Marina para un nuevo testeo de los neumáticos de Pirelli de cara al 2026 y es posible que el equipo galo seleccione al argentino para estas sesiones.