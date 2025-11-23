El show y la furia de Franco Colapinto tras el GP de Las Vegas: "Un desastre" y "creen que es Navidad"

El show de Franco Colapinto tras el fracaso de Alpine en Las Vegas.

Fiel a su estilo a plena sinceridad en la Fórmula 1, Franco Colapinto demostró su furia durante el diálogo con la prensa después del Gran Premio de Las Vegas 2025 en Estados Unidos. Alpine volvió a fracasar en la pista, por lo que ni siquiera las descalificaciones de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri le alcanzaron para terminar en los puntos. Mientras que el piloto argentino fue 15°, su compañero Pierre Gasly culminó 13°.

Una vez consumada la final, el ex Williams habló con ESPN y empezó quejándose porque el ruido de fondo no le dejaba escuchar las preguntas. Luego, con el rostro más serio, analizó la carrera y lamentó porque nuevamente el monoplaza rosa de la escudería francesa liderada por Flavio Briatore no estuvo a la altura de las circunstancias.

La impotencia de Colapinto por otro fracaso de Alpine, en Las Vegas: "Una carrera muy mala"

Al principio, con la frescura de siempre, el corredor pilarense de 22 años protestó por el sonido de los fuegos artificiales de fondo: “Se creen que es Navidad, boludo. Hay perros. Son las diez de la noche... La guita que se gastan en esa pelotudez". Al mismo tiempo, analizó que “fue una carrera frustrante" y profundizó: "Fui muy lento toda la carrera, tuve cero grip. No se podía doblar el volante, que se corría toda la parte de atrás”.

“Hoy fue un desastre el auto. No podía doblar con el freno y cada vez que quería cargar la rueda trasera se movía", disparó munición gruesa el bonaerense. "No sé si fue todos los daños que tuve, pero por lo que escuché tampoco fue para sentirlo tan mal al auto”, amplió. Por último, insistió con que “fue una carrera muy mala" y sentenció: "Fuimos despacio. Es bueno seguir dando todas las vueltas, pero da bronca no ser competitivo...”.

¿Cuándo vuelve a correr la Fórmula 1?

La F1 volverá el próximo fin de semana para la disputa de la penúltima fecha con el Gran Premio de Qatar en el Circuito Internacional de Lusail (28-30 de noviembre). Allí, el último en ganar ha sido Verstappen, quien terminó delante de Leclerc y Piastri en la temporada pasada. La final será el domingo 30 de noviembre, desde las 13 horas de Argentina.