Colapinto se encuentra último en la tabla.

Con tan solo tres fechas en el calendario, la Fórmula 1 se acerca a su cierre de temporada en un año que no fue para nada sencillo para Alpine. El equipo galo arrancó el 2025 con la noticia del fichaje de Franco Colapinto como piloto de reserva, aunque ya tenía confirmado a Jack Doohan para el arranque del campeonato desde mediados del 2024, lo que hizo que el oceánico deba conseguir resultados para garantizar su continuidad.

Esas primeras fechas con el australiano al mando del A525 le costaron caro a la escudería francesa debido a los reiterados accidentes que protagonizó el piloto, lo que llevó al regreso del argentino como su reemplazante. La idea inicial era que Franco pueda conseguir puntos para Alpine, pero el rendimiento del monoplaza, sumado a errores estratégicos, hicieron que esto no haya sido posible hasta ahora.

A pesar de esto, el pilarense fue confirmado para continuar en el equipo en la siguiente temporada y ahora el objetivo es terminar el año de la mejor manera posible. Tal es así que la escudería hizo un posteo en sus redes sociales sobre las tres últimas carreras que le quedan a la temporada junto a unas imágenes de Colapinto y Pierre Gasly con un mensaje motivador: “Máximo esfuerzo para la triple jornada final”.

Mientras que el francés se muestra determinado observando un monitor, el argentino saluda a uno de los mecánicos del boxes con una sonrisa, lo que exhibe la buena energía que se vive dentro de Alpine. Cabe mencionar que no se espera que la dupla pueda sumar puntos en lo que resta de la temporada, sino que el plan es que sigan reuniendo información sobre el rendimiento del coche para hacer correcciones de cara al 2026.

Si bien los monoplazas cambiarán a partir del 2026 con el cambio de reglamento técnico, medir aspectos sobre la aerodinámica permitirá estudiar dónde pierde terreno el coche por su diseño. Además, para Colapinto esto se traduce en más tiempo en pista, de manera que llegará a 2026 con más experiencia y confianza para afrontar la nueva era de la Fórmula 1.

La imagen que subió Alpine de Colapinto.

Colapinto palpita el GP de Las Vegas

La Fórmula 1 volverá este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Las Vegas, una carrera muy esperada por Franco Colapinto, que este lunes se refirió al cierre de temporada en un comunicado lanzado por Alpine: “Estoy deseando empezar juntos la próxima temporada, pero antes tenemos las tres últimas rondas de 2025, empezando esta semana en Las Vegas. Este circuito es sin duda uno de los platos fuertes de la temporada, y pocos pilotos en la historia pueden decir que corrieron en el famoso Strip de Las Vegas. Así que estoy encantado de volver por segundo año consecutivo”.