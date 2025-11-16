La Fórmula 1 valora a Franco Colapinto y lo compara con Gasly en Alpine: "Presión"

Le llueven elogios a Franco Colapinto en la Fórmula 1.

La Fórmula 1 entera valora el trabajo de Franco Colapinto en esta primera media temporada como piloto titular de Alpine, con 15 carreras disputadas en el 2025. A pesar de que tuvo que adaptarse al monoplaza rápidamente luego de la salida de Williams y el fracaso del australiano Jack Doohan, el corredor pilarense de 22 años completó trabajos positivos en los ritmos de vuelta aunque no pudo sumar puntos todavía.

En este contexto, quien llenó de elogios a "Fran" fue nada menos que Gabriel Bortoleto, su rival brasileño de 21 años que se desempeña en Kick Sauber. Amigo del bonaerense desde las categorías menores, el joven paulista lo llenó de elogios, opinó que fue justa su confirmación en la parrilla para el 2026 y aseveró que "le ha puesto presión" a su compañero Pierre Gasly permanentemente.

Bortoleto elogió a Colapinto en la Fórmula 1: "Se merece su renovación"

“Creo que Franco ha estado haciendo un gran trabajo, se merece su renovación del contrato”, declaró el brasileño durante el extenso diálogo con el medio especializado en automovilismo Motorsport. “Desde mi punto de vista, ha puesto a Gasly bajo presión en muchas carreras. Es un piloto con mucho talento, estoy feliz de representar a Sudamérica con él”, profundizó el paulista.

“A Franco lo conozco desde que era un niño, corrimos juntos en el karting. Siempre nos tuvimos mucho respeto. Es mejor tenerlo aquí compitiendo conmigo que a alguien que no conozco”, amplió Bortoleto sobre Colapinto. En tanto, el argentino había dicho antes del Gran Premio en Interlagos: “Brasil para mí es como un segundo hogar, vine aquí cuando era muy joven. Sé que en el fútbol u otros deportes hay mucha competencia entre Argentina y Brasil, pero creo que en el automovilismo es diferente...".

Bortoleto y Colapinto, la conexión sudamericana en la Fórmula 1.

Las próximas carreras de Colapinto en la F1

Gran Premio de Las Vegas (Estados Unidos) - Domingo 23 de noviembre a la 1 hora de Argentina.

GP de Qatar - 30 de noviembre a las 13.

GP de Abu Dhabi - 7 de diciembre a las 10.

