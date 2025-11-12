Filtran por primera vez el auto de Franco Colapinto en Alpine para el 2026.

Por primera vez en la Fórmula 1, filtraron fotos de cómo sería el Alpine de Franco Colapinto en el 2026. La escudería francesa confirmó tanto al piloto argentino de 22 años como a su compañero y líder en la pista, el galo Pierre Gasly, como los titulares. De esa manera, encarará desde enero próximo una temporada en la que deberá mejorar sí o sí como equipo la paupérrima campaña vigente, a la que todavía le quedan tres carreras finales.

Último en la actual Copa de Constructores, la escuadra comandada por el italiano Flavio Briatore precisa los puntos y arrancará ya desde los ensayos con un monoplaza nuevo en todo sentido. Al igual que el resto de la máxima categoría del automovilismo mundial, la reestructuración será general.

Es que, además del cambio de los deficitarios motores Renault por los Mercedes Benz, habrá modificaciones por ejemplo en la aerodinamia, el equilibrio, la energía, el combustible, los adelantamientos en la pista, los fabricantes de los elementos, la potencia de los motores, los DRS, la incorporación de Cadillac como la undécima escudería, el tamaño y hasta el peso de los propios coches.

Fotos: así se vería el Alpine 2026 de Colapinto

Oficialmente, tanto la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que rige el torneo como la IA (Inteligencia Artificial) entregaron postales de cómo quedaría el vehículo del corredor pilarense y del europeo para la siguiente edición del campeonato. En ambos casos, lo curioso es que ya no predominaría el rosa y sí el azul, con detalles y "vivos" en otros colores también tanto en los costados como en la parte central del monoposto.

Según la FIA

La versión oficial de la FIA del Alpine de Colapinto en 2026.

Según la IA

La versión de la IA del Alpine de Colapinto en 2026.

La próximas carreras de Colapinto en la F1

Gran Premio de Las Vegas (Estados Unidos) - Domingo 23 de noviembre a la 1 hora de Argentina.

GP de Qatar - 30 de noviembre a las 13.

GP de Abu Dhabi - 7 de diciembre a las 10.

Así terminó Colapinto en todas sus carreras con Alpine