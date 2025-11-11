Colapinto tendrá su tercer año consecutivo en la F1.

La visita al Autódromo José Carlos Pace comenzó de manera soñada para Franco Colapinto, que el viernes por la mañana, exactamente a las 10:43 fue confirmado como el compañero de Pierre Gasly para la próxima temporada de la Fórmula 1. Que el anuncio se haya realizado en el primer día de acción del GP de Brasil le permitió al pilarense disfrutar de la calidez de los argentinos que fueron a verlo a Interlagos.

Ahora bien, aunque la noticia se haya hecho oficial el viernes, lo cierto es que los rumores habían tomado fuerza hace un par de semanas después del GP de México, cuando Motorsport informó sobre una reunión entre Flavio Briatore y los patrocinadores del piloto argentino. Desde entonces, el público se ha mantenido atento a las novedades, pero Franco ya tenía claro que iba a continuar en la máxima categoría en 2026.

En una reciente entrevista con Telefe, el pilarense reveló que le dieron la noticia justamente después de la carrera en Ciudad de México, algo que le sirvió para aliviar la tensión que venía arrastrando por la búsqueda de la renovación. “Me lo dijeron después de México. Te saca un peso de encima cuando sabés que tenés tu primer año entero confirmado, es algo muy especial”, contó Franco, que se encuentra ante una situación que nunca antes había vivido en su carrera.

“Este es el primer año en el que sé dónde voy a correr el año que viene, nunca sabíamos ni teníamos presupuesto para confirmar una nueva temporada”, agregó el argentino recordando los sacrificios que tuvo que hacer para mantener vivo su sueño. Además, Franco necesitaba de resultados para su renovación, algo que finalmente sucedió sin que logre llegar a los puntos gracias a la progresión que mostró en la segunda parte de la temporada.

“Fui mejorando como persona y como piloto. Este año terminó siendo positivo en lo personal aunque el auto no esté siendo competitivo últimamente y nos cuesta estar donde deberíamos estar”, añadió. Con respecto al 2026, Colapinto señaló que el objetivo será estar de manera constante en los puntos. “Es lo que queremos como equipo, nos daría una buena base para el futuro y están haciendo el esfuerzo para que sea un buen auto con motor de Mercedes el año que viene”, cerró.

El argentino sigue sin sumar puntos en la temporada.

Las carreras que le quedan a Colapinto en la temporada

Con la renovación de su contrato ya confirmada, Franco Colapinto debe tratar de terminar la temporada de la mejor manera posible en las últimas tres fechas del año. A continuación, las próximas carreras que tendrá el argentino en la actual edición de la Fórmula 1: