Norris sumó su séptima victoria de la temporada.

Tras su victoria en el GP de México, Lando Norris se hizo con el liderato en el campeonato de la Fórmula 1 a falta de cuatro fechas para el cierre de la temporada, aunque con la ínfima ventaja de un punto sobre Oscar Piastri. Sin embargo, en la visita al Autódromo José Carlos Pace, el inglés aumentó dicha diferencia este sábado gracias a su victoria en la sprint y al abandono de su compañero de equipo.

En un fin de semana complicado para Red Bull, McLaren volvió a brillar en la clasificación del sábado, en la que el piloto británico volvió a quedarse con la pole que le permitió salir de la primera fila este domingo en el Gran Premio de Brasil. Al igual que en la sprint, Norris mantuvo el liderato en la largada, que tuvo la particularidad de tener a Max Verstappen saliendo del pit lane por el cambio de motor en el RB21.

Ahora bien, que el piloto de McLaren haya mantenido el primer lugar no significa que haya habido una largada limpia en la carrera. Lance Stroll empujó fuera de la pista a Gabriel Bortoleto, que impactó contra los muros de contención y se vio forzado a abandonar en su propia casa, lo que produjo la primera interrupción del día con el Safety Car, además de que Lewis Hamilton chocó a Franco Colapinto y perdió la trompa del SF-25.

En el reinicio de la carrera, Piastri bloqueó y tocó a Andrea Kimi Antonelli, cuyo Mercedes se enganchó con el Ferrari de Charles Leclerc y produjo el abandono del monegasco por los daños en la suspensión delantera. Debido al incidente, el australiano recibió una sanción de diez segundos que condicionó su carrera, mientras que Verstappen sufría un pinchazo a causa de los escombros en pista.

Como consecuencia, el tetracampeón del mundo tuvo que cambiar las gomas duras en la octava vuelta y salir con los neumáticos medios, que gestionó de manera notable hasta la vuelta 35 tras haber llegado a ponerse tercero. De hecho, la actuación de Max fue sobresaliente, puesto que incluso llegó a liderar en la vuelta 50 con el ingreso a boxes de Norris, aunque la degradación no le permitió seguir liderando.

Hacia la vuelta 55, Red Bull volvió a llamar al neerlandés para su tercer cambio de neumáticos y volvió a pista con las gomas blandas en el cuarto lugar detrás de los Mercedes. Si bien pudo pasar a George Russell, no pudo avanzar más allá del último escalón del podio. Así, Norris se quedó con la victoria con un tiempo de 1:32:01.596, seguido por Antonelli (+10.388s) y Verstappen (+10.750s), mientras que Piastri (+15.749s) terminó quinto y perdió terreno en el campeonato.

Tabla de posiciones de la Fórmula 1 2025 tras el GP de Brasil

Lando Norris: 390 puntos. Oscar Piastri: 366. Max Verstappen: 341. George Russell: 276. Charles Leclerc: 214. Lewis Hamilton: 148. Andrea Kimi Antonelli: 122. Alex Albon: 73. Nico Hülkenberg: 43. Isack Hadjar: 43. Oliver Bearman: 40. Fernando Alonso: 40. Carlos Sainz: 38. Liam Lawson: 36. Lance Stroll: 32. Esteban Ocon: 30. Yuki Tsunoda: 28. Pierre Gasly: 22. Gabriel Bortoleto: 19. Franco Colapinto: 0.

Norris le saca 24 puntos a Piastri.

¿Cuándo se vuelve a correr la F1?

Tras el cierre del GP de Brasil, la Fórmula 1 se tomará una semana antes de la disputa de la vigesimosegunda fecha con el Gran Premio de Las Vegas en el Circuito callejero de Las Vegas en el fin de semana del 20 al 22 de noviembre. Allí, el último en ganar ha sido George Russell, quien terminó delante de Lewis Hamilton y Carlos Sainz en la temporada pasada.