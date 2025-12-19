Europa da oxígeno financiero a Kiev sin tocar los activos rusos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofrece una rueda de prensa durante una cumbre de líderes de la Unión Europea, en Bruselas

Los líderes de ‍la Unión Europea proclamaron su victoria tras acordar un préstamo de 90.000 millones de euros (105.000 millones de dólares) destinado a mantener a Ucrania a flote financieramente y en la lucha contra la invasión rusa durante los próximos dos años, pero ‍a cargo de la propia UE y no ⁠de los activos congelados de Moscú.

El acuerdo tiene la virtud de ser sencillo. La UE pedirá dinero prestado en los mercados financieros, garantizado con el presupuesto de la UE, y el dinero debería llegar rápidamente a Kiev. Esto envía un mensaje al presidente ruso, Vladímir Putin, de que el bloque puede actuar como actor geopolítico.

No obstante, también ha empañado la reputación de figuras poderosas de la UE, como el canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que habían defendido un "préstamo de reparación" más audaz y complejo, financiado con los activos rusos congelados en la UE.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Es mucho mejor que no tener ningún paquete, pero al final la UE encaró a Rusia y parpadeó primero. El miedo triunfó sobre la razón", dijo Michael Carpenter, que fue directivo del Consejo de Seguridad Nacional de Estados ‌Unidos para Europa, en la red social X.

MUCHA PRESIÓN PARA LLEGAR A UN ACUERDO

Los mandatarios, reunidos en una ⁠cumbre en Bruselas que comenzó el jueves y se prolongó hasta la ⁠madrugada del viernes, habían estado sometidos a una intensa presión para llegar a un acuerdo para financiar a Kiev.

El presidente Donald Trump ha recortado la ayuda militar financiada por Estados Unidos a Ucrania y recientemente ha tachado a los líderes europeos de débiles. El presidente ‍Volodímir Zelenski advirtió personalmente a los mandatarios de que, si no actuaban, Ucrania se quedaría sin fondos en cuestión de meses, lo que obstaculizaría su esfuerzo bélico.

Sin embargo, la propuesta de préstamo de reparación se enfrentó ⁠a una fuerte resistencia por parte de Bélgica, donde se ‌encuentra la mayor parte de los 210.000 millones de euros de activos rusos en la UE. Al no conseguir el apoyo de Bélgica y otros países, los defensores del proyecto cedieron un papel central al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, amigo de Moscú y partidario de Trump.

Orbán declaró hace semanas que no respaldaría un préstamo financiado por la UE a Ucrania, que requeriría la unanimidad de los 27 miembros del bloque. Sin embargo, el dirigente húngaro también se mostró rotundamente en contra de utilizar los activos rusos congelados.

En ‌la cumbre, abrió la ‌vía para un acuerdo al declarar que, en última instancia, apoyaría un préstamo avalado por la UE, siempre y cuando no tuviera repercusiones financieras para su país.

El acuerdo se produjo al final de lo que algunos diplomáticos consideraron una semana crucial para las aspiraciones geopolíticas de la UE, ya que también hubo intentos de cerrar un acuerdo comercial con el bloque sudamericano Mercosur.

También en este caso, los resultados de la UE fueron dispares. Von der Leyen tuvo ​que abandonar sus planes de viajar a Brasil para asistir a la ceremonia de firma el sábado, después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijera que necesitaba más tiempo antes de dar su visto bueno. Sin embargo, los líderes de la UE expresaron su confianza en que el acuerdo se cerraría en unas semanas.

ORBÁN DECLARA MUERTO EL PRÉSTAMO DE REPARACIONES

Aunque algunos líderes insistieron en que seguirían trabajando en el préstamo de reparaciones, Orbán declaró a los periodistas tras la cumbre que la idea había "muerto". También destacó que Hungría, Eslovaquia y República Checa habían conseguido una exención de los costes financieros del nuevo plan.

Otros líderes de la UE dijeron que los activos rusos congelados podrían utilizarse más adelante para ‍pagar el préstamo. Pero cualquier intento de hacerlo probablemente reavivaría muchos de los mismos debates legales y políticos controvertidos que rodearon la idea del préstamo de reparación.

Aun así, la decisión de la UE en vísperas de la cumbre de congelar los activos indefinidamente significa que no volverán a Rusia sin el acuerdo del bloque, lo que da a Europa una valiosa ventaja en las conversaciones de paz en curso lideradas por Estados Unidos.

El mes pasado, un borrador del plan de paz de 28 puntos de Estados Unidos proponía invertir 100.000 millones de dólares de ​los fondos congelados en una iniciativa liderada por Estados Unidos para reconstruir Ucrania, en la que Washington recibiría el 50% de los beneficios.

En la madrugada del viernes, Merz, Von der Leyen y otros líderes se apresuraron a elogiar el plan de préstamo de la UE, un resultado que anteriormente ​habían dejado claro que no era su opción preferida.

"Me complace que hoy hayamos podido tomar esta decisión por unanimidad, tras intensas negociaciones. De esta manera, podemos recurrir a instrumentos europeos probados y contrastados y apoyar a Ucrania de inmediato, sin más ⁠demoras", afirmó Merz.

No todo el mundo quedó impresionado.

"Hemos pasado de salvar a Ucrania a salvar las apariencias, al menos las de aquellos que han estado presionando para que se utilicen los activos congelados", afirmó un diplomático de la UE.

(1 dólar = 0,8532 euros)

(Reporte adicional de Lili Bayer, Andreas Rinke, Bart H. Meijer, Philip Blenkinsop y Jan Strupczewski; redacción de Andrew Gray; edición de Tomasz Janowski; editado en español por Tomás Cobos)