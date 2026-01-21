Israel ordena la evacuación de familias de Gaza por primera vez desde el alto el fuego

FOTO DE ARCHIVO. Una mujer cocina mientras los palestinos desplazados se refugian en un campamento de tiendas de campaña en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza

Las fuerzas israelíes ordenaron a decenas de familias palestinas del sur de la Franja de Gaza que abandonaran sus hogares en ‍la primera evacuación forzosa desde ⁠el alto el fuego de octubre, mientras los residentes y Hamás afirmaban el martes que el ejército estaba ampliando la zona que controla.

Los residentes de Bani Suhaila, al este de Jan Yunis, dijeron que los panfletos fueron lanzados el lunes sobre familias que vivían en tiendas de campaña en el barrio de Al-Reqeb.

"Mensaje urgente. La zona está bajo control de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel). Deben evacuar inmediatamente", decían los panfletos, escritos en árabe, hebreo ‌e inglés, que el ejército lanzó sobre el barrio de ⁠Al-Reqeb, en la localidad de Bani Suhaila.

El ⁠ejército israelí negó tener planes para desplazar forzosamente a los palestinos de la zona. Confirmó el lanzamiento de panfletos, pero dijo que su objetivo era advertir ‍a los palestinos de que no cruzaran la línea del armisticio con Hamás.

En los dos años de guerra anteriores ⁠a la firma del alto el ‌fuego con mediación estadounidense en octubre, Israel lanzó octavillas sobre zonas que posteriormente fueron asaltadas o bombardeadas, lo que obligó a algunas familias a desplazarse varias veces.

Los residentes y una fuente del grupo miliciano Hamás dijeron que era la primera vez que se lanzaban desde entonces.

LAS PARTES SIGUEN ‌MUY ALEJADAS ‌SOBRE LAS PRÓXIMAS FASES

El alto el fuego no ha avanzado más allá de su primera fase, en virtud de la cual han cesado los combates importantes, Israel se ha retirado de menos de la mitad de Gaza y Hamás ha liberado rehenes a ​cambio de detenidos y prisioneros palestinos.

Prácticamente toda la población de más de 2 millones de personas está confinada en alrededor de un tercio del territorio de Gaza, la mayoría en tiendas improvisadas y edificios dañados, donde la vida se ha reanudado bajo el control de un gobierno dirigido por Hamás.

Israel y Hamás se han acusado mutuamente de importantes incumplimientos del alto el fuego y siguen muy ‍alejados en cuanto a los pasos más difíciles previstos para la siguiente fase.

Mahmoud, un residente de la zona de Bani Suhaila, que pidió no dar su apellido, dijo que las órdenes de evacuación afectaron al menos a 70 familias, que vivían en tiendas de campaña y casas, algunas de ellas parcialmente ​dañadas, en la zona.

"Hemos huido de la zona y nos hemos trasladado al oeste. Es quizá la cuarta o quinta vez que la ocupación amplía la línea amarilla ​desde el mes pasado", dijo a Reuters por teléfono desde Jan Yunis, en referencia a la línea tras la cual se ha retirado ⁠Israel.

"Cada vez la desplazan entre 120 y 150 metros dentro del territorio controlado por los palestinos, engullendo más tierra", añadió el padre de tres hijos.

