Trump se enfrenta a una tensa recepción en Davos por su aspiración de hacerse con Groenlandia

El presidente de EEUU, Donald Trump, aborda el Air Force One para viajar al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, desde la Base Conjunta Andrews, Maryland, EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegará este miércoles a Davos, Suiza, y es probable que utilice el Foro Económico Mundial para aumentar su presión para adquirir Groenlandia a pesar de las protestas europeas, ‍en lo que supone el mayor desencuentro ⁠transatlántico en décadas.

Se espera que Trump, que el martes marcó el final de su turbulento primer año en el cargo, eclipse la reunión anual que las élites mundiales utilizan para debatir las tendencias económicas en la nevada estación alpina de Davos.

Trump dijo en una rueda de prensa el martes que mantendría reuniones sobre el territorio danés de Groenlandia en Davos y se mostró optimista de que finalmente se pueda llegar a un acuerdo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Creo que llegaremos a un acuerdo en el que la OTAN estará muy contenta y nosotros también. Pero lo necesitamos por motivos de seguridad. Lo necesitamos para la seguridad nacional", afirmó.

A la pregunta de hasta dónde está dispuesto a llegar para adquirir Groenlandia, Trump ofreció una respuesta críptica. "Ya lo averiguarán", dijo.

En los días ‌previos a su visita a Davos, Trump no ha cejado en su empeño de defender que "necesitan" ⁠Groenlandia como puesto de guardia de seguridad en el Ártico frente ⁠a Rusia y China, y ha amenazado con una guerra comercial con los europeos que se le opongan.

Envalentonado tras haber derrocado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y haberse hecho con el control del petróleo del país sudamericano, Trump ha hablado ‍de actuar contra Cuba y Colombia, así como contra Irán. No ha descartado el uso del ejército estadounidense para arrebatar Groenlandia, que cuenta con una base militar estadounidense.

Fuentes familiarizadas con la situación ⁠han dicho anteriormente a Reuters que la presión de ‌Trump sobre Groenlandia está relacionada con un deseo de construir un legado para expandir el territorio de EEUU de la manera más clara desde 1959. Fue entonces cuando dos territorios estadounidenses --Alaska y Hawái-- se convirtieron en los estados 49 y 50 de EEUU bajo el mandato del presidente republicano Dwight Eisenhower.

Los líderes de la OTAN han advertido de que la estrategia de Trump en Groenlandia podría poner patas arriba la alianza. Trump ha relacionado Groenlandia con su enfado ‌por no haber recibido ‌el Premio Nobel de la Paz.

Rompiendo el protocolo diplomático, Trump hizo público el texto de un mensaje privado que recibió del presidente francés, Emmanuel Macron, en el que este le instaba a unirse a él y a otros líderes del G7 en París después de Davos, una idea que Trump desestimó. "No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia", escribió Macron.

Los líderes de Dinamarca y Groenlandia han ofrecido un amplio ​abanico de vías para una mayor presencia estadounidense en la estratégica isla, pero esto no ha aplacado a Trump, que el martes publicó en las redes sociales una imagen trucada en la que aparecía plantando una bandera estadounidense en el territorio de 57.000 habitantes.

TRUMP PRESENTARÁ EN DAVOS SU PLAN DE VIVIENDA

El propósito original de Trump al acudir a Davos era hablar de la fortaleza de la economía estadounidense.

El miércoles pronunciará un discurso de apertura que, según dijo, aprovechará para hablar de los éxitos económicos en su país, a pesar de que las encuestas de opinión muestran que los estadounidenses están ampliamente descontentos con su gestión de ‍la economía. La Casa Blanca dijo que abordaría el creciente costo de la vivienda con un plan para permitir que los estadounidenses utilicen el dinero de sus planes de ahorro para la jubilación 401 (k) para el pago inicial de viviendas.

"El presidente Trump dará a conocer iniciativas para reducir los costes de la vivienda, pregonará su agenda económica que ha impulsado a Estados Unidos a liderar el crecimiento económico mundial y subrayará que EEUU y Europa deben dejar atrás el estancamiento económico y las políticas ​que lo causaron", dijo un representante de la Casa Blanca.

Durante su estancia, Trump tiene previsto reunirse por separado con los líderes de Suiza, Polonia y Egipto, dijo la Casa Blanca.

El jueves, Trump tiene previsto presidir una ceremonia de celebración de la Junta de la ​Paz, un grupo creado por él cuyo objetivo es reconstruir Gaza en medio de un frágil alto el fuego entre Israel y Hamás.

Trump ha suscitado cierta inquietud al afirmar que la Junta de la Paz podría trabajar ⁠en crisis mundiales más allá de Gaza, una función que tradicionalmente desempeñan las Naciones Unidas.

Trump dijo en una rueda de prensa el martes que le gustan las Naciones Unidas pero que "nunca han estado a la altura de su potencial".

Regresará a Washington a última hora del jueves.

Con información de Reuters