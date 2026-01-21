Francia pide ejercicios de la OTAN en Groenlandia y está dispuesta a participar

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, asiste a la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza

Francia ha solicitado ejercicios de la OTAN ‍en Groenlandia y ⁠está dispuesta a participar en las maniobras, según ha informado este miércoles la oficina del presidente francés, Emmanuel Macron.

La noticia de la solicitud se conoce mientras el presidente ‌de Estados Unidos, ⁠Donald Trump, llega ⁠a Davos, Suiza, el miércoles, donde es probable que utilice ‍el Foro Económico Mundial para aumentar su presión ⁠para adquirir Groenlandia, ‌a pesar de las protestas europeas ante el mayor desencuentro transatlántico en décadas.

En un discurso pronunciado ‌el martes ‌en Davos, Macron dijo que Europa no cedería ante los matones ni se dejaría intimidar, ​en una mordaz crítica a la amenaza de Trump de imponer fuertes aranceles si Europa no le deja hacerse con Groenlandia.

Los líderes de la OTAN ‍han advertido de que la estrategia de Trump en Groenlandia podría desestabilizar la alianza. Trump ha vinculado la cuestión ​de Groenlandia con su enfado por no haber recibido el ​Premio Nobel de la Paz.

Con información de Reuters